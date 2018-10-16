Жителям Пестравского района рассказали о переходе на цифровое эфирное телевидение
16 октября 2018 14:21
105
Специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области проводят выездные презентации ЦЭТВ в муниципалитетах области. Информационные мероприятия по ЦЭТВ уже прошли в городе Октябрьск, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком районах.
15 октября состоялась презентация ЦЭТВ в Пестравском районе. В мероприятии участвовали глава районной администрации Александр Любаев, главы восьми сельских поселений, руководители общественных объединений, работники социальных служб, руководители муниципальных предприятий, ветераны труда, жители Пестравского района, представители региональных и муниципальных СМИ.
Открывая встречу, Александр Любаев подчеркнул: «Мы рады, что к нам в отдаленные села пришли новые технологии телевидения. Сегодня 18 тыс. населения Пестравского района, проживающих в 27 населенных пунктах, могут смотреть бесплатно 10 каналов, а затем еще 10 каналов российского телевидения в прекрасном качестве изображения и звука».
На презентации специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» рассказали участникам встречи о готовности Самарской области к переходу на цифровое эфирное телерадиовещание, о преимуществах цифрового телевидения перед аналоговым, о необходимом оборудовании для просмотра программ цифрового эфирного телевидения и способах его подключения, о предстоящем с начала 2019 года отключении аналоговых телепрограмм, транслируемых в составе цифровых мультиплексов, ответили на вопросы и раздали информационные материалы.
«Чтобы принять цифровой эфирный сигнал, телевизор должен поддерживать стандарт вещания DVB-T2. Большинство современных телевизоров, выпущенных после 2012 года, обладают этими характеристиками. Для приема «цифры» на старый, аналоговый телевизор необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2. К телевизору (приставке) при помощи антенного кабеля (рекомендуем марку кабеля SAT-703) должна быть подключена коллективная или индивидуальная наружная антенна дециметрового (ДМВ) диапазона (рекомендуем антенну марки Дельта-111), направленная на ближайшую передающую радиотелевизионную станцию», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова.
В завершении презентации специалисты РТРС вручили комплекты оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения и сувениры с логотипом РТРС ветеранам труда, активным общественницам, заслуженным и почетным гражданам Пестравского района Бежановой Антонине Алексеевне, Шендаковой Раисе Яковлевне, Агаджановой Зинаиде Сергеевне.
***
Областную цифровую телевизионную сеть РТРС составляют 135 объектов вещания (РТС), построенных на территории Самарской области в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы».
Пакет цифровых телеканалов первого мультиплекса — 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр» — транслируется по всей Самарской области с региональными программами (врезками) на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».
Пакет цифровых каналов второго мультиплекса — «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ» — к концу текущего года также будет доступен по всей области.
Консультационная поддержка:
Вопросы о цифровом эфирном вещании можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы «горячей линии» проконсультируют, помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Подробную информацию о «цифре» можно найти на официальном сайте РТРС ртрс.рф (http://samara.rtrs.ru), а также на сайте смотрицифру.рф.
Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-samara@rtrn.ru, передает пресс-служба облправителоьства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 октября 2018 16:57
В связи с уходом из жизни Юрия Васильевича Храмова, заслуженного архитектора Российской Федерации. Социум
101
16 октября 2018 16:07
Мы - в лидерах по активности! Социум
89
16 октября 2018 15:19
Новые правила будут распространяться только на новые и реконструируемые перекрестки. Движение по перекресткам, где дороги примыкают друг к другу под острым... Социум
111
Здравоохранение
16 октября 2018 15:39
Всего по данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области привито чуть больше 40% от запланированного числа жителей губернии. Здравоохранение
90
16 октября 2018 13:23
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
105
16 октября 2018 12:54
Подобные акции до ноября месяца будут проходить и в других селах губернии. Здравоохранение
116
Новости медицины
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
68
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
98
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
170
Туризм
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
247
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
231
9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
263
Образование
15 октября 2018 15:28
Конкурс на лучшие научные проекты проводился среди молодежных коллективов. Образование
238
15 октября 2018 11:51
Ему уже прочат кресло ректора СИПКРО. Образование
265
12 октября 2018 13:23
Итоги тестирования подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. Образование
295
Культура
16 октября 2018 13:52
В начале сентября открылась вторая очередь театра. Культура
105
13 октября 2018 10:16
Мероприятия пройдут в рамках IV Международного фестиваля "Французская осень". Культура
315
12 октября 2018 09:01
Спектакль пройдет в рамках международного фестиваля "Французская осень". Культура
251
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
481
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1441
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1658
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
284
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
343
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
342
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
736
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
609
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1004
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
631
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1080
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1128
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2215
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1639
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1816
Мероприятия