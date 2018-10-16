Жителям Пестравского района рассказали о переходе на цифровое эфирное телевидение

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Специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области проводят выездные презентации ЦЭТВ в муниципалитетах области. Информационные мероприятия по ЦЭТВ уже прошли в городе Октябрьск, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком районах.15 октября состоялась презентация ЦЭТВ в Пестравском районе. В мероприятии участвовали глава районной администрации Александр Любаев, главы восьми сельских поселений, руководители общественных объединений, работники социальных служб, руководители муниципальных предприятий, ветераны труда, жители Пестравского района, представители региональных и муниципальных СМИ.Открывая встречу, Александр Любаев подчеркнул: «Мы рады, что к нам в отдаленные села пришли новые технологии телевидения. Сегодня 18 тыс. населения Пестравского района, проживающих в 27 населенных пунктах, могут смотреть бесплатно 10 каналов, а затем еще 10 каналов российского телевидения в прекрасном качестве изображения и звука».На презентации специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» рассказали участникам встречи о готовности Самарской области к переходу на цифровое эфирное телерадиовещание, о преимуществах цифрового телевидения перед аналоговым, о необходимом оборудовании для просмотра программ цифрового эфирного телевидения и способах его подключения, о предстоящем с начала 2019 года отключении аналоговых телепрограмм, транслируемых в составе цифровых мультиплексов, ответили на вопросы и раздали информационные материалы.«Чтобы принять цифровой эфирный сигнал, телевизор должен поддерживать стандарт вещания DVB-T2. Большинство современных телевизоров, выпущенных после 2012 года, обладают этими характеристиками. Для приема «цифры» на старый, аналоговый телевизор необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2. К телевизору (приставке) при помощи антенного кабеля (рекомендуем марку кабеля SAT-703) должна быть подключена коллективная или индивидуальная наружная антенна дециметрового (ДМВ) диапазона (рекомендуем антенну марки Дельта-111), направленная на ближайшую передающую радиотелевизионную станцию», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова.В завершении презентации специалисты РТРС вручили комплекты оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения и сувениры с логотипом РТРС ветеранам труда, активным общественницам, заслуженным и почетным гражданам Пестравского района Бежановой Антонине Алексеевне, Шендаковой Раисе Яковлевне, Агаджановой Зинаиде Сергеевне.***Областную цифровую телевизионную сеть РТРС составляют 135 объектов вещания (РТС), построенных на территории Самарской области в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы».Пакет цифровых телеканалов первого мультиплекса — 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр» — транслируется по всей Самарской области с региональными программами (врезками) на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».Пакет цифровых каналов второго мультиплекса — «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ» — к концу текущего года также будет доступен по всей области.Консультационная поддержка:Вопросы о цифровом эфирном вещании можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы «горячей линии» проконсультируют, помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.Подробную информацию о «цифре» можно найти на официальном сайте РТРС ртрс.рф (http://samara.rtrs.ru), а также на сайте смотрицифру.рф.Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-samara@rtrn.ru, передает пресс-служба облправителоьства.