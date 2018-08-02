Жителям Ленинского района объяснили «плюсы» заключения модельного договора с управляющей компанией

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По словам консультанта Управления надзора за договорными отношениями Государственной жилищной инспекции Самарской области Кирилла Бодрова, в настоящее время идет активный процесс заключения модельных договоров обслуживания.«Собственники проводят общие собрания и утверждают данный документ, основная задача которого выстраивание равноправных взаимоотношений между населением и управляющими организациями», - подчеркнул Кирилл Бодров.Присутствующим на мероприятии жителям Ленинского района рассказали о преимуществах модельного договора. Прежде всего, его действие направлено на защиту прав собственников и гарантированное предоставление качественных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.В документе четко прописаны обязательства обслуживающей организации не только по видам работ, но и по срокам выполнения и способам отчета перед собственниками. Также буквально по пунктам дана полная расшифровка платежа на управление, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Особое внимание в модельном договоре уделено участию жителей в разработке планов текущего ремонта, составлению дефектных ведомостей и смет.Как рассказала участница встречи Людмила Лаврухина, в прежнем договоре управления домом много вопросов вызывал пункт «по мере необходимости».«Что это за термин «по мере необходимости»? Особенно, когда речь идет о выполнении работ. Жители, например, считают, что необходимость ремонта наступила, а управляющая компания считает, что еще можно подождать. Складывается конфликтная ситуация, - сказала Людмила Лаврухина. – Модельный договор составлен так, что поможет выстраивать эффективную работу без взаимных претензий между собственниками и обслуживающей организацией. Хорошо и то, что жители могут внести в него различные виды услуг. Например, обслуживание детской площадки во дворе дома. Раньше такого не было. Жильцы нашего дома одобрили переход на модельный договор».Подобные встречи с инициативными жителями Самары проводятся в соответствии с утвержденными графиками, и до конца текущего года представители всех многоквартирных домов смогут получить необходимые консультации у специалистов, передает пресс-служба администрации Самары.