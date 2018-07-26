Жителям Куйбышевского района рассказали об основах эффективного управления многоквартирным домом

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В Самаре на площадке администраций внутригородских районов продолжаются встречи с населением, в ходе которых разъясняются преимущества заключения модельного договора управления жилого дома с обслуживающей организацией.Управляющая компания может и должна работать качественно, обеспечивая для жильцов необходимый уровень комфорта. И многое в этом вопросе зависит от инициативы и контроля со стороны самих жильцов дома, знания законодательных норм и внимания к договору с управляющей компанией.«Основная задача модельного договора управления – выстраивание полноправной системы взаимоотношений между собственниками и управляющей организацией. Данная модель позволяет собственникам понять функции управляющей организации, а также обеспечивать свои законные права и узнать обязанности управляющей компании», - пояснил консультант Управления надзора за договорными отношениями Государственной жилищной инспекции Самарской области Кирилл Бодров.Как рассказали на встрече жители Куйбышевского района, в настоящее время управляющая компания, которая обслуживает их многоквартирные дома, регулярно не выполняет свои обязательства и срывает сроки выполнения работ.«Чтобы ситуация изменилась, обе стороны должны быть заинтересованы в эффективном решении вопроса. Сегодня зачастую договора управления только формально соответствуют действующему законодательству и не отражают интересы собственников. В частности, содержат размытые формулировки выполнение текущего ремонта и иных работ в многоквартирном доме», - констатировал Кирилл Бодров.В вопросе перехода на модельный договор управления многоквартирным домом немаловажную роль играет инициатива и активность самих жильцов. Новый документ, в случае возникновения конфликтной ситуации с управляющей компанией, поможет собственникам защитить себя с юридической точки зрения, поскольку полностью соответствует букве закона.«Модельный договор управления – это соглашения двух сторон. Управляющая организация обязана выполнять условия данного договора. В том числе по содержанию и текущему ремонту. При его утверждении можно вносить корректировки в соответствии с индивидуальными техническими особенностями дома, а также в зависимости от пожелания собственника», - сказал Кирилл Бодров.Присутствовавшая на мероприятии заместитель управления управляющей компании Светлана Мантузова заверила, что организация ведет планомерную работу по внедрению модельного договора.«Документ обсудили с советами МКД, провели обучающие семинары, затем начались общие собрания и подписание документов. В модельном договоре сделан акцент на индивидуальную работу с жителями многоквартирного дома. В нем очень четко, пошагово прописана ответственность управляющей компании и предельно конкретизированы сроки исполнения работ. Советами домов добавлены и регламентированы полномочия, позволяющие на постоянной основе контролировать и улучшать благоустройство дома по мере необходимости», - рассказала Светлана Мантузова.Кроме того, в договорах прописаны обязанности Центров по обслуживанию населения компании. Также введены требования в отношении диспетчерской службы – договором оговорена высокая скорость принятия решений по заявкам. И, безусловно, документом предусмотрено совместное принятие решений по текущему ремонту между управляющей компанией и советом дома.Отметим, что подобные встречи с инициативными жителями Самары проводятся в соответствии с утвержденными графиками, и до конца текущего года представители всех многоквартирных домов смогут получить необходимые консультации у специалистов, передает пресс-служба администрации Самары.