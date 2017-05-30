Жителя Красноармейского района не пустили за границу за долг свыше 100 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Красноармейского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина А. задолженности в размере 112 тысяч рублей. Мужчина не платил за аренду земельного участка.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Накануне своего отпуска, должник явился в отдел судебных приставов и оплатил свой долг. Должностные лица УФССП России по Самарской области вынесли постановление о снятии запрета на вылет за пределы Российской Федерации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Мужчина сможет провести летний отпуск заграницей.Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает. Постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации выносится судебным приставом-исполнителем в случае, если задолженность должника превышает сумму в 10 тысяч рублей. Кроме того, соответствующее постановление может быть вынесено в рамках исполнительных производств неимущественного характера. Процесс снятия соответствующего ограничения занимает некоторое время, в связи с этим рекомендуется заранее проверить себя в «Банке данных исполнительных производств», где указан как сам долг, так и отдел судебных приставов, в котором находится исполнительное производство. Также при помощи этого электронного сервиса можно погасить свою задолженность, а при оформлении подписки на рассылку в мобильном приложении «ФССП», становится доступным получение уведомлений о возбуждении исполнительных производств в отношении вас или ваших близких.