Жительница Сызрани Лариса Ибрагимова претендует на звание «Лидера России»
3 ноября 2018 18:30
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24 октября завершилась регистрация на федеральный конкурс «Лидеры России». В Самарской области интерес к нему оказался невероятно широким. По числу заявок наш регион находится в числе лидеров в ПФО.
Говоря об активности земляков, пожелавших участвовать в конкурсе, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что она его не удивляет.
- В городах и селах нашего региона живут энергичные люди, которые умеют ставить перед собой цели и достигать их, - сказал он. - «Лидеры России» - это замечательный проект, возлагаю на него очень большие надежды.
В прошлом году этот федеральный конкурс состоялся впервые. Тогда 48 участников из Самарского региона достигли полуфинала, который, к слову, проводился в столице нашей губернии. Шестеро волжан прошли в решающую часть конкурса, и трое в итоге стали победителями.
- Это очень серьезное достижение, но я уверен, что мы сможем его превзойти, - сказал Дмитрий Азаров.
В конкурсе глава нашего региона будет участвовать в качестве одного из наставников.
На сегодняшний день состоялся второй этап состязаний - видеоинтервью. В числе других его успешно прошла и получила приглашение в следующий тур конкурса наша землячка - член правления Ассоциации малого и среднего предпринимательства г. о. Сызрань Лариса Ибрагимова. Интересуюсь у нее:
- Лариса, у Вас успешный бизнес. Кроме того, Вы организуете различные мероприятия, в том числе - городского масштаба, например, «Сызранская Мадонна». Чего ожидаете от конкурса «Лидеры России»?
- Хочется понять, на каком уровне я нахожусь, и двигаться вперед, - ответила Лариса. - А цель - доказать, что и в малых городах живут очень активные люди с большим потенциалом. Есть еще одна причина для участия. Раньше Самарская область была одним из лидеров среди регионов, руководить ею считалось очень почетно.
- Потом наступил период спада, - продолжала Лариса. - Сейчас губерния возрождается. Лично мне по душе те изменения, которые здесь происходят. Однако в одиночку Дмитрий Азаров все сделать не сможет. Для этого ему нужны единомышленники. Летом, когда я участвовала в отборе в кадровый резерв губернатора, мы много работали в команде. Мне это очень понравилось. Кроме того, благодаря Дмитрию Игоревичу мы побывали на открытом заседании Совета Федерации в Москве. Там нас принимали как дорогих гостей. Хочу заметить, что на фоне других регионов мы выделяемся своей активностью.
В Самарской области это только приветствуется. Для развития кадрового потенциала губерния заключила соглашения с фондом «Сколково», Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Кроме того, участники «Лидеров России» разработали уникальную систему «Кадросфера». На соответствующем сайте может зарегистрироваться каждый, кто готов к профессиональному росту, участию в общественных инициативах. К проекту уже подключились органы региональной власти и ведущие предприятия области.
- Главное - не быть пассивным, - заключила Лариса Ибрагимова. - Лично мне хочется и самой жить активно, и заражать этим детей. Не нужно бояться конкурсов. Любой из них - это движение вперед. В первую очередь мы помогаем себе. А все вместе - нашему региону.
Ольга ИСЯНГАЗИНА
Волжские вести
Фото:syzran-small.ru
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