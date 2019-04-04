Жительница Самарской области выиграла в лотерею квартиру

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Анжела Анцырева* из Самарской области убеждена, что удача на ее стороне. Очередное подтверждение — выигрыш в лотерею «Русское лото». По итогам 1224-го тиража женщина стала обладательницей квартиры стоимостью 2 000 000 рублей. Оформлять выигрыш Анжела приехала вместе с сыном Ярославом*.— Я вообще везучая! Однажды захотела работать в банке и без труда прошла конкурс на вакансию мечты. А когда подумала, что неплохо было бы выиграть в лотерею, через полгода стала победительницей! — делится радостью женщина.День, когда Анцыревы оказались миллионерами, вспоминает вся семья. Анжела смотрела трансляцию тиража по телевизору. Она быстро зачеркнула все числа в билете и поняла, что ей досталась квартира. Женщина удивилась и попросила сына еще раз проверить результаты в интернете. Только увидев на экране размер выигрыша, победительница поверила в свое счастье.— Никакого предчувствия ни у кого не было. Более того, у меня вообще было плохое настроение. И вдруг мы и выиграли! Больше всех обрадовался папа, ведь это он выбрал тот самый билет, — рассказывает Ярослав.Анжела решила забрать приз в денежном эквиваленте. Выигрыш семья потратит на улучшение жилищных условий, передает пресс-служба "Столото".* Фото публикуется с разрешения победителей.