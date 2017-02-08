Жительница Новокуйбышевска выиграла в лотерею более 700 000 рублей

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Новогодняя ночь оказалась поистине волшебной для жительницы Новокуйбышевска Дарьи. Она стала одной из многочисленных победителей беспрецедентного новогоднего лотерейного розыгрыша. Счастливым для женщины стал 1160-й тираж Русского лото, который принес ей выигрыш в размере 700 139 рублей.На предприятии, где работает супруг Дарьи, принято обмениваться подарками в честь праздников. В этот раз каждому сотруднику подарили по пять лотерейных билетов.В ходе интервью женщина поделилась эмоциями, которые она испытала, узнав о выигрыше.«Я по профессии преподаватель математики, поэтому люблю четкость даже в увлечениях. Записывала все ходы за ведущим. После того, как пробили куранты, решила проверить билеты и увидела, что выиграла. По натуре я очень эмоциональная, но, от шока, в первые минуты была абсолютно спокойна и только спустя какое-то время я смогла осознать и закричала от радости!», —рассказывает женщина.Дарья с мужем уже определились, как поступят с выигрышем — часть средств положат на счет в банке, вторую часть потратят на путешествие в Чехию весной, сообщает пресс-служба АО «ТД «Столото».