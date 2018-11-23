Жители муниципалитетов, где собираемость в фонд капремонта превышает 97 %, смогут рассчитывать на досрочное начало работ
23 ноября 2018 19:26
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Такая инициатива вполне способна превратиться в закон уже в начале следующего года.
Ее практическую значимость на примере Октябрьска сегодня рассмотрел профильный комитет по ЖКХ Самарской губернской думы и руководство министерства. Сергей Павлов продолжит, передает guberniatv.ru.
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