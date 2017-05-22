Жители двора на улице Венцека, 78 получили сертификат на установку системы видеонаблюдения
22 мая 2017 21:04
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Установка системы видеонаблюдения в одном дворе обойдется городскому бюджету почти в 1,5 миллиона рублей.
В этом году в рамках месячника по благоустройству был реализован проект «Поработал – отдохни!». Наиболее активные самарцы, которые приняли участие в весенней генеральной уборке, смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади Куйбышева, а также получить билеты на экскурсии и в городские музеи. Кроме того, одной из мер поощрения участия в субботнике стала установка систем наружного видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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