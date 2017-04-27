Жители Волжского района с 1 мая будут обслуживаться в центре занятости Самары

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В связи с этим, с 1 мая 2017 года предоставление всех государственных услуг в сфере занятости, а также осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными и проживающим в муниципальном районе Волжский, будет осуществляться в центре занятости населения городского округа Самара по адресу: г.о. Самара, ул. Фрунзе, д. 115-117, литера А,Б,Г (здание на пересечении ул. Фрунзе и ул. Некрасовская).Телефон для справок: (846) 332-33- 96.Государственные услуги будут предоставляться в прежнем рабочем режиме: с понедельника по пятницу – с 8.00 до 17.00. Выходные дни – суббота-воскресенье.Кроме того, можно воспользоваться преимуществами получения госуслуг в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): gosuslugi.ru и региональный портал государственных и муниципальныхуслуг (функций) pgu.samregion.ru.С помощью этих интернет-ресурсов можно подать заявление на получение государственной услуги в электронной форме в удобное для граждан время.Справочно:Остановка «Некрасовская» – автобус № 24, 37, 47, 61, маршрутное такси № 37, 46, 47, 61д, 92, 247, 261, 295, 297; остановка «Ленинградская» – трамвай № 1, 3, 5, 16, 20, сообщает пресс-служба Правительства Самарской области.