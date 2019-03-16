Жители Владивостока провели пикет в защиту косаток из "китовой тюрьмы"

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"Мы требуем освобождения этих несчастных "детей". В настоящий момент в "тюрьме" заключены 87 белушат и 10 косаточек. По мнению зоозащитников, три белухи и одна косатка уже погибли", — сказала организатор пикета Нина Зырянова.На вопрос о необходимости реабилитации животных она заявила, что лучший способ адаптировать животных — подготовка к выпуску на волю прямо в бухте Средняя."Я уверена, что реадаптация в бухте Средняя пройдет успешно, если к этому привлечь грамотных специалистов. Но реадаптацию необходимо проводить прямо там, в этих отстойниках", — пояснила Зырянова.Всего на акцию пришло более десяти человек. Они принесли плакаты с надписями "Спасите нас — наш дом океан", "Спасите морских млекопитающих", а также с призывами к властям России взять на усиленный контроль ситуацию в бухте Средняя.История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.