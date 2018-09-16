Жители Уфы сообщили о ядовитых пауках на улицах города

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В одном из микрорайонов города жители увидели необычного паука. На спине у него был яркий окрас. Очевидцы предположили, что насекомое относится к семейству божья коровка.Такой вид пауков может нанести болезненный укус, после которого место опухает примерно так же, как от укуса пчелы. Сам яд не имеет медицинских последствий.Фото: © ИА "Башинформ"