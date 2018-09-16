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Новости /  Общество /  Социум  

Жители Уфы сообщили о ядовитых пауках на улицах города

16 сентября 2018 23:59
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Такой вид пауков может нанести болезненный укус
Люди выкладывают в соцсети фотографии насекомых, сделанные в одном из микрорайонов башкирской столицы.
Жители Уфы обеспокоены тем, что на улицах города можно встретить ядовитых пауков, сообщает life.ru со ссылкой на агентство "Башинформ".

В одном из микрорайонов города жители увидели необычного паука. На спине у него был яркий окрас. Очевидцы предположили, что насекомое относится к семейству божья коровка.

Такой вид пауков может нанести болезненный укус, после которого место опухает примерно так же, как от укуса пчелы. Сам яд не имеет медицинских последствий.



Фото: © ИА "Башинформ" 
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Комментарии



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