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Жители Самары сообщили о 34 незаконных киосках в рамках общественной акции «Дело ТАБАК»С 8 по 30 ноября 2018 года в Самаре проходит общественная акция «Дело ТАБАК». В этот период жители города могут сообщать по телефону горячей линии (846) 332-54-52 (в будни с 9:00 до 17:00) в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг информацию о местонахождении незаконных табачных киосков.На сегодняшний день уже поступило 34 сообщения о местонахождении табачных киосков, законность которых у горожан вызывает сомнения. Среди неравнодушных жителей есть наиболее активные, сообщающие сразу о нескольких адресах размещения незаконных табачных киосков. По каждому такому обращению Департамент проводит проверку совместно с администрациями внутригородских районов. Напомним, именно они обладают полномочиями по ликвидации незаконных объектов потребительского рынка.Согласно федеральному закону "Об ограничении курения табака" запрещается розничная продажа табачных изделий в организациях здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-спортивных организациях, на территориях и в помещениях образовательных организаций, а также на расстоянии менее 100 метров от границ территорий образовательных организаций. Измерения следует производить по кратчайшему пути (по прямой линии). Благодаря обращению граждан до 1 декабря собственник обязался демонтировать два табачных киоска в Куйбышевском районе Самары на ул. Фасадная и ул. Бакинская, оба расположены ближе, чем на 100 метров от школ.Кроме того, согласно правилам благоустройства на территории г. Самары табачные киоски не должны располагаться на остановочных павильонах общественного транспорта и вблизи окон жилых зданий.Благодаря участникам акции «Дело ТАБАК» и совместной работе с жителями города сегодня 7 табачных киосков включены в Реестр самовольно установленных нестационарных объектов и будут демонтированы в 2019 году. Еще в отношении 4 объектов направлены уведомления в адрес арендаторов о расторжении договоров аренды земельных участков под киосками. В отношении 2-х объектов направлены письма в Управление Роспотребнадзора по Самарской области и 4-х объектов - в отделы полиции Управления МВД России по г. Самаре для принятия мер по компетенции. 1 объект, незаконно реализующий табачную продукцию, был демонтирован, а в отношении 9 киосков информация не подтвердилась.Итоги акции «Дело ТАБАК» будут подведены 30 ноября. Первые, сообщившие адреса нелегальных табачных лавок, получат «спортивные» призы от Администрации Самары. Для самых активных и неравнодушных граждан власти подготовили поощрения: спортивный инвентарь, полезные сопутствующие товары, пригласительные билеты на матч Чемпионата России по футболу «Крылья Советов» – «Ростов», который пройдет 8 декабря на стадионе «Самара Арена», передает пресс-служба горадминистрации.