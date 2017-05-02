Жители Самары смогут принять участие в репетициях Военного Парада

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7 мая в 10.00 состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации.Справочно:В Военном Параде 9 мая на пл. Куйбышева примут участие: 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и Бессмертный полк.Приглашаем жителей и гостей города прийти на улицу Молодогвардейская в границах улиц Вилоновская и Полевая, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка.В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни.Прямая трансляция военного парада с площади имени В.В.Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы. сообщает пресс-служба облправительства.