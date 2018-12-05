Жители Самары могут посетить выставку-продажу «Всероссийская ярмарка»

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Организатором мероприятия является выставочный центр «ЭКСПО-УДМУРТИЯ» при поддержке Администрации городского округа Самара.В ярмарке принимают участие порядка 70 производителей и поставщиков продовольственных и непродовольственных товаров из различных регионов России. Продукция ряда участников является оригинальной и не представлена в магазинах города. Посетителям будут предложены продукты питания, одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и дачи, оздоровительная продукция и многое другое.Приятным дополнением к покупкам станет розыгрыш бытовой техники и товаров с ярмарки.Режим работы: 5-8 декабря – 10.00-19.00, 9 декабря – 10.00-16.00, передает пресс-служба администрации Самары.