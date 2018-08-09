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Новости /  Общество /  Социум  

Жители Самары активно включаются в проект «Твой конструктор двора»

9 августа 2018 17:06
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Новый самарский проект, стартовавший в конце июля, предлагает жителям микрорайонов на конкурсной основе получить финансирование на благоустройство своего двора. .
Ежедневно во всех районах города проходят дворовые встречи с жителями, на которых представители районных администраций рассказывают всем желающим о конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора!».

Новый самарский проект, стартовавший в конце июля, предлагает жителям микрорайонов на конкурсной основе получить финансирование на благоустройство своего двора. На эти средства можно обустроить территорию новыми скамейками, ограждениями, беседками, детскими горками и т.д.

В ходе встреч жители принимают решение об участии в конкурсе, определяют перечень необходимых именно их двору работ по благоустройству. Наибольшее количество заявок уже сформировано в Красноглинском, Куйбышевском, Промышленном и Железнодорожном районах Самары.

Накануне, 8 августа, жители дворовой территории по ул. Авроры, 95 в Советском районе смоги получить всю необходимую информацию о проводимом конкурсе. Как отметил Глава Администрации Советского внутригородского района Вадим Бородин, реализация проекта способствует повышению социальной активности и развитию творческого потенциала жителей.

Попробовать изготовить современные дворовые конструкции своими руками самарцы могут, посетив организуемые в рамках проекта «Открытые мастерские». Мастер-классы по плотницкому делу проходят в выходные дни в разных районах города. Здесь же представят каталог МАФов, из которых, как из конструктора, сами жители могут «собрать» проект своего двора. Ближайшие фестивали «Открытые мастерские» состоятся 11 и 12 августа в Советском и Железнодорожном районах. Необходимо отметить, что все изготовленные во время фестивалей конструкции, установят на дворовых территориях, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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