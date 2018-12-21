Жители Самарской области выберут самых успешных молодых предпринимателей региона

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С 2015 года в Самарской области успешно реализуется федеральная программа «Ты – предприниматель», благодаря участию в которой сотни молодых людей, готовых заниматься собственным делом, смогли получить реальные бизнес-знания, усовершенствовать свои идеи и реализовать их на практике.Традиционно итоги реализации программы «Ты – предприниматель» в 2018 году подведут на церемонии вручения премии MOLPED AWARDS. Лучшие выпускники программы получат титул «Предприниматель года» в восьми номинациях: «Юный предприниматель (от 14 до 18 лет)», «Красота и здоровье», «Мода и дизайн», Best Seller, «Сфера услуг», «Образование», «Производство», «Отдых и развлечения».По условиям конкурса победителей – самых перспективных молодых бизнесменов Самарской области – выбирают жители региона. Предприниматели, набравшие максимальное число голосов, получат памятные подарки, а абсолютный победитель — 100 000 рублей от МЕГА Самара и заряд бизнес-удачи на будущий 2019 год!Проголосовать можно на специальной странице для голосований https://vmeste-region.ru/votes/ или в приложении «ВМЕСТЕ».Напомним, чтобы принять участие в голосование на портале «ВМЕСТЕ», необходимо зайти на сайт Vmeste-region.ru или скачать мобильное приложение (доступно в App Store и Google Play) и пройти простую регистрацию по телефону номера. Голосование продлится всего три дня и завершится в понедельник, 24 декабря в 18.00. Поспешите принять участие в опросах и поддержать идеи молодых предпринимателей Самарской области, передает пресс-служба ЭКП "ВМЕСТЕ".