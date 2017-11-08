Жители Самарской области продолжают узнавать о своих долгах

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В области продолжается информационная акция «Узнай о своих долгах». Судебные приставы посетили более полусотни организаций региона и проверили свыше тысячи граждан на наличие задолженностей.

Всего за период проведения акции во 2-ом полугодии судебные приставы посетили свыше 50 организации. На наличие задолженностей себя проверили почти 1100 жителей области, из которых более 60 оказались должниками. Третья часть исполнительных производств, возбужденных в отношении этих граждан, была окончена фактическим исполнением. Также участники акции взяли для своих близких памятки о работе «Банка данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте УФССП России по Самарской области (http://r63.fssprus.ru/). Почти 170 граждан в ходе проведения встреч установили на свои мобильные устройства приложение «ФССП», позволяющее самостоятельно проверять себя на наличие долгов и подписаться на рассылку уведомлений об их возбуждении.