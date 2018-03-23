Жители Самарской области подали три проекта на соискание национальной премии «Хрустальный компас»

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География «Хрустального компаса» снова расширилась. Заявки на участие в премии поступили из 68 регионов России и 23 стран мира, включая Австралию, Великобританию, Италию, Швецию, ЮАР, Японию и другие.Из Самарской области в оргкомитет поступило три проекта. Самарское областное отделение Русского географического общества совместно с Самарским государственным экономическим университетом разработали атлас туристских маршрутов turatl.ru, Поволжская государственная социально-гуманитарная академия участвует с научным проектом о влиянии антропогенного пресса на структуру редких степных растений. Авторский коллектив из Тольятти под руководством Александра Брусникина заявил на конкурс проект «Общенациональные дни России и Русского мира».С проектами можно будет ознакомиться 1 апреля на официальном сайте премии.В настоящее время экспертный совет продолжает изучать поступившие работы. Окончательный список финалистов будет утвержден на заседании, которое пройдет в московской штаб-квартире Русского географического общества. Заветные статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены победителям торжественной церемонии, которая состоится в мае в Краснодаре, сообщает пресс-служба оргкомитета национальной премии «Хрустальный компас».Фото из открытых источников