Жители Самарской области подали более 5 тысяч заявок на благоустройство общественных территорий

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12 февраля в региональном эфире телеканала «Россия-24» (ГТРК «Самара») состоялось интервью врио первого заместителя Правительства Самарской области. Темой беседы стала реализация в Самарской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».Программа инициирована Президентом Россиив 2017 году. Участие в программе носит заявительный характер –предложения собираются от активных жителей. В рамках программы могут быть благоустроенны как дворы, так и общественные территории. Проект рассчитан до 2022 года. В 2017 году из федерального и областного бюджетов Самарская области быловыделено 2,1 млрд рублей.Ведущий спик-шоув отметил, что о программе «Комфортная городская среда» слышали многие, а кто-то успел уже и принять в ней участие. Виктор Кудряшов подчеркнул, что активность жителей его не удивляет. Он также рассказал, что согласно различным социологическим исследованиям, вопросы благоустройства окружающей территории входят в топ-3 тем, волнующих жителей Самарской области.«Действительно люди очень активны, они вникли в содержание этого проекта. Все мы хотим жить в комфортных условиях, и наша потребность в комфорте сегодня не ограничивается рамками только нашей квартиры. Мы хотим иметь красивый двор, где будет место и мамам с детьми, и молодым ребятам, которые занимаются спортом. Всем хочется, чтобы рядом с домом был безопасный, красивый сквер или парк. Потому проект вызывает самые позитивные эмоции у жителей», - поделился своим мнением на этот счет Кудряшов.Он напомнил, что несколько лет назад самарская набережная выглядела совсем иначе, туда не хотелось приводить гостей города. Но благодаря усилиям властей, сегодня набережная – гордость областного центра.«Люди видят позитивные изменения и проект «Комфортная городская среда» вселяет уверенность в граждан, что каждый может повлиять на решения, которые принимаются в сфере благоустройства», - подчеркнул Кудряшов. Он также напомнил, что в Самаре реализуется уже второй проект благоустройства территорий, потому у многих жителей уже есть подобный опыт взаимодействия с властью:«Я долгое время курировал программу «Двор, в котором мы живем», инициатором, которой стал, будучи мэром Самары. И он нам ставил задачу за короткий срок, и обязательно при участии жителей, превратить самый обычный двор, спроектированный еще в Советское время, в двор мечты. Люди сами определяли, где будут тихие зоны для пенсионеров или мам с детьми, где можно будет поиграть в шахматы, а где мальчишки будут гонять в футбол, а может кому-то нужна сцена для уличных концертов. У нас получалось найти для каждого двора свое решение».Он отметил, что за время действия программы «Двор, в котором мы живем» удалось благоустроить около 300 объектов, и в каждом непосредственное участие принимали сами жители:«Одна из целей проекта «Комфортная городская среда» сформировать у людей хозяйское отношение к той территории, где гуляют их дети, где они сами бывают. Я иногда заезжаю во дворы, благоустроенные по программе «Двор, в котором мы живем», и вижу, что жители заботятся о результатах того труда. О своих дворах люди заботятся, когда чувствуют себя хозяевами».Врио первого заместителя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов также обратил внимание на то, что сегодня возросла роль гражданского общества в целом. По его словам, инициативные граждане должны определять пути развития и города, и страны, а власть должна доводить их до ума и исполнять.«Проект был инициирован в прошлом году Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Хотя, казалось бы, благоустройство не является задачей федеральной власти. Честно говоря, оно не является и задачей региональных властей. Это сугубо муниципальные полномочия. Но понимание того, что сильная страна должна состоять из активных граждан, которые любят свою родину,любят свою малую родину, чувствуют себя хозяевами территории, на которой они живут, привело к тому, что именно на федеральном уровне родился проект «Формирование комфортной городской среды», - сказал в эфире Кудряшов. Он также же пояснил, что ранее, когда вопросы благоустройства решались исключительно чиновниками, это приводило к недовольству граждан. Потому логика непосредственного участия жителей в проекте проста – ведь только они знают, где и что должно находиться на их территории. Так, в прошлом году, при сборе заявок на участие дворов в программе в Самаре, окончательное решение о том, какие дворы будут благоустроенны в первую очередь принимались главами администраций районов:«Эти решения были отменены. Главу региона такая позиция не устроила, потому что при формировании этих решений с людьми не советовались. Поэтому уже в октябре прошлого года в каждом муниципалитете были сформированы общественные комиссии. В них нет чиновников, там только общественники, которые в итоге и определили победителей, но не сидя в кабинете, как это сделали ранее, а работаянепосредственно на местах. Поддержку получили те, кто уже в прошлом показал, что готов участвовать в благоустройстве двора, района и города».Информация о дворах, вошедших в программу 2018 года, опубликована на сайтах муниципалитетов, а также в муниципальных СМИ на прошлой неделе. В ближайшее время планируется определение подрядчиков для выполнения работ. Виктор Кудряшов также напомнил, что реализация проекта «Комфортная городская среда» состоит из двух частей – благоустройство дворов и общественных территорий. До 10 февраля, в течение полутора месяцев, осуществлялся сбор заявок на ремонт парков, скверов, бульваров. За это время было собрано более 5 тысяч заявок. На сегодняшний день, по предварительным подсчетам, жители губернии заявили 432 общественные территории Самарской области.«Несмотря на то, что проект называется «городская среда» заявки на участие могли подавать жители любых населенных пунктов, где проживают более одной тысячи человек, итого в нашем регионе это 156 муниципалитетов. В некоторых селах вообще никогда не было общественного пространства, но почему бы и там не появиться скверику, где жители могли бы играть в шахматы или нарды. Проектпозволяет это сделать», - сообщил Виктор Кудряшов.Следующий этап реализации программы – создание и обсуждение эскизных проектов благоустройства общественных территорий. У людей будет возможность заранее ознакомиться с проектами и внести свои предложения. Окончательный перечень территорий будет определяться по результатам общественного голосования, которое планируется провести 18 марта.«Голосование будет проходить в тех же зданиях, что и выборы Президента России. Мы пониманием, что удобнее случая для массового общественного опроса не представится. Абсолютное большинство жителей Самарской области придут на избирательные участки голосовать за лидера страны. Но кроме того смогут сделать выбор и за общественное пространство», - пояснил врио первого заместителярегионального Правительства. Предполагается, что для городского референдума также будут отпечатаны бюллетени. Что касается Самары, то в бюллетень предположительно войдут два раздела – в один войдет перечень локальных территорий, привязанных к конкретному району,где проживает и голосует человек, во второй – общегородские пространства, такие как Волжский склон, Загородный парк, Воронежские озера и прочие знаковые точки.«Общегородские пространства будут запроектированы в 2018 году, реализация проектов запланирована на 2019 год и далее. Напомню, программа рассчитана до 2022 года. Хотя я уверен, что она не закончится и после этой даты, так как программа очень нужная и своевременная. По итогам голосования мы выстроим последовательность и приоритеты, и будем заниматься реализацией», - отметилВиктор Кудряшов.Он также отметил, что проголосовать может каждый совершеннолетний житель региона. Причем он может отметить столько территорий, сколько посчитает нужным. Подсчет голосов будет осуществляться методом рейтинга – чем больше голосов, тем выше место в списке будет у общественной территории. Исходя из объема средств, ряд территорий будут благоустроенны уже в этом году, остальные – в последующих.В настоящее время, после сбора заявок, с ними начинают работать общественные комиссии.«У нас очень много заявок. Не все поданные территории можно назвать скверами или бульварами - проанализируют предложения общественные комиссии. Мы планируем организовать встречи на базе школ, домов культур, и по результатам этих встреч для каждого района будет организован свой итоговый перечень, который и будет вынесен на голосование 18 марта».Врио первого зампред Правительства также рассказал, что планируются поквартирный обход жителей волонтерами, которые раздадут специальные информационные газеты, где будет рассказано о проектах подробнее. Также будут организованы и обсуждения эскизных проектов. Этот этап, предположительно, будет завершен до 10 марта. Всего по области будет 881 пункт общественного голосования. Для тех, кто не успел ознакомиться или еще не принял окончательное решение, на площадках будут представлены эскизные проекты.Виктор Кудряшов отметил, что Президент России Владимир Путин, когда задумывал этот проект, ставил задачу вовлечь граждан в жизнь своего района и города: «Повышение гражданской активности стоит во главе угла. Такая форма взаимоотношений людей и власти является самой актуальной и современной. Наши работодатели – это граждане. Когда власть ориентируется на нужды людей, а проект позволяет эти нужды выявить, это залог того, что наше общество развивается бесконфликтно, поступательно и успешно».В завершении эфира врио первого зампред Правительства рассказал, что вблизи его дома есть сквер, за который он планирует голосовать.«Я уже договорился с соседями, и мы уже проводим работу, чтобы привлечь к голосованию именно за «наш» сквер как можно больше знакомых, рассчитываем на успех», - признался Виктор Кудряшов, сообщает пресс-служба облправительства.