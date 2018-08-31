Жители Самарской области оценят наиболее перспективные бизнес-проекты молодых управленцев

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Спорт-центр для обучения серфингу на стадионе «Самара Арена», интернет-платформа по продаже изделий ручной работы, созданных людьми с ограниченными возможностями здоровья, современные городские площадки для выгула собак, мини-завод по переработкебатареек, мобильное приложение по поиску подработки для студентов – эти и другие креативные бизнес-идеи легли в основу проектов, разработанных претендентами на включение в Молодежный кадровый резерв Самарской области.Набор в Молодежный кадровый резерв 63-го региона был объявлен по решению врио губернатора Самарской области в феврале 2018 года.Цель - собрать команду молодых управленцев - специалистов, обладающих необходимой компетенцией и способных в будущем заниматься развитием городов и всего региона на государственной гражданской службе.Заявки на участие в конкурсе подали 146 кандидатов. На одном из конкурсных этапов кандидатам предстояло собрать свою виртуальную команду, за месяц разработать и представить проект в сфере социального предпринимательства.21 августа будущие управленцы презентовали созданные проекты перед конкурсной комиссией. Всего было представлено восемь проектов.1. Проект «Мастерская талантов: путь от школы до интересной работы» - услуги по профориентации учеников в возрасте 10-16 лет.2. Проект «На Волне» - создание на базе стадиона «Самара Арена» серфинг-центра с серфинг-школой для детей и взрослых.3. Проект «Обустройство города многофункциональными площадками для выгула и дрессировки собак».4. Проект «Helper» – Твой помощник» - интернет-платформа в виде мобильного приложения, ориентированная на создание возможности дополнительного заработка для студентов и получение бесплатной помощи социально незащищенным группам населения (волонтерство).5. «Проект социализации и развития детей» - IT-платформа с геолокационной базой организаций, предоставляющих услуги детской социализации и развития.6. Проект «Мини-производство по переработке батареек».7. Проект «Сердце губернии» - современный цифровой сервис для увеличения посещаемости Самарской области туристами из России и других стран.8. Проект «Социальная платформа Самарской области» - интернет-платформа для реализации уникальных изделий ручной работы, созданных людьми с ограниченными возможностями здоровья.Официальных победителей определила конкурсная комиссия. Ими стали: команда, представившая идею создания мини-производства по переработке батареек (I место), команда проекта обустройства в городе многофункциональных площадок для выгула и дрессировки собак (II место), а также команда, предложившая идею создания серфинг-центра. Особую награду от «Сбербанка» получил проект интернет- платформы по поиску подработки для студентов и поддержке волонтерства «Helper».Теперь организаторы конкурса приглашают всех жителей Самарского региона выбрать самые интересные и значимые бизнес-идеи молодых управленцев. Какие из социальных проектов покажутся аудитории наиболее актуальными, перспективными и способными перерасти в успешный и общественно полезный бизнес? Покажут итоги голосования на портале «ВМЕСТЕ».Кроме того, лидирующие по результатам опроса проекты получат шанс на реализацию: «Лучшие проекты будут направлены в профильные региональные и муниципальные органы власти для дальнейшей поддержки и реализации на территории Самарской области, а их авторы получат шанс построить карьеру в органах власти и подведомственных учреждениях, а также сотрудничать с различными коммерческимиорганизациями, - рассказала руководитель управления кадровой политики департамента государственной службы и кадров Администрации Губернатора Самарской области ЯНА ЯРЫГИНА. - Основная задача создания молодежного кадрового резерва Самарской области в части развития личности – это помочь молодежи выйти из привычной зоны комфорта и научить их эффективному социальному взаимодействию посредством вовлечения их в социально значимые мероприятия региона. Поэтому даже на этапе отбора в резерв было принято решение оценить не только их индивидуальные знания и личностные особенности, но и еще вовлечь их в командную работу», передает пресс-служба портала "ВМЕСТЕ".