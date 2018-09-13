Жители Самарской области недовольны очередями в поликлиниках и трудностями с получением талонов на прием к врачу

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Пользователи портала могут оценить медицинское учреждение, пациентами которого они являются, сразу по нескольким параметрам: работа регистратуры, работа участкового врача-терапевта, работа узких специалистов, организация обследований, условия пребывания в отделении.Если театр начинается с вешалки, то любое поликлиническое отделение – с регистратуры. 37% проголосовавших отметили, чтоудовлетворены работой медрегистраторов. Большинство же – 40% участников опроса – отметили, что удовлетворены тем, как их обслуживают в регистратуре, лишь частично. А 18% проголосовавших и вовсе выбрали вариант «не удовлетворен». Основная претензияпациентов к работе регистратуры, судя по промежуточным результатам опроса, связана с наличием очередей за талонами и картами. На это пожаловались 44% всех проголосовавших.На втором месте по количеству замечаний оказались отношение медицинских регистраторов и скорость оформления документов (справок, направлений, талонов). Этими сторонами работы регистратуры не довольны по 19% участников опроса.Чуть меньше – 18% проголосовавших – сетуют на отсутствие комфортных мест ожидания.Работа участковых врачей-терапевтов и врачей общей практики в целом устраивает 44% пользователей портала. Еще 32% отметили, что частично удовлетворены тем, как проходят приемы. Не удовлетворены работой своих участковых врачей 18% проголосовавших. Так же, как и в случае с регистратурой, раздражение пациентов вызывают, в первую очередь, длинные очереди на прием к терапевтам. Нередко ждатьприходится больше 30 минут от времени, указанного в талоне. 36% проголосовавших отмечают, что возникают трудности и с получением самого талона к участковому врачу.Кроме того, по-прежнему, довольно высокий процент (13%) жалоб связан с недоброжелательным отношением врачей к своим пациентам.Получить талон на прием к узкому специалисту в поликлиниках Самарской области, как показывают предварительные результаты голосования, еще труднее, чем к терапевту. Сроками и самой процедурой оформления направления недовольны 56% участников опроса. 28% проголосовавших указали на более, чем получасовые ожидания приема к окулистам, хирургам неврологам и другим врачам, еще 16% - на их недоброжелательное отношение.В целом, работой узких специалистов пациенты Самарской области удовлетворены гораздо меньше, чем работой терапевтов. Всего 32% проголосовавших не имеют претензий к качеству этого вида медицинских услуг. 34% - частично удовлетворены работой профильных врачей. И почти четверть участников опроса – 24% - отметили, что вовсе не удовлетворены тем как проходит лечение.Не только лечение, но и диагностика заболеваний – важная часть работы поликлиник Самарской области. Удовлетворённость организацией обследований в поликлиниках, по данным опроса, составляет 38%. Частично удовлетворены диагностическими процедурами 34% опрошенных. Не довольны этой сферой деятельности поликлиник 19% участников голосования. Основные трудности, возникающие у пациентов, связаны с длительностью ожидания ультразвуковых обследований. Проблемы с записью на УЗИ возникали у 69% проголосовавших.Ожидание записи на ЭКГ более двух недель – проблема, с которой сталкивались 19% опрошенных. 12% пользователей отметили, что ждать приходится даже проведения общего анализа крови или мочи.Наконец, удовлетворенность условиями пребывания в поликлиниках региона составляет 32%. 41% проголосовавших отметили, что частично удовлетворены обстановкой и сервисом в медучреждениях. Не удовлетворены вовсе – 23% опрошенных.Больше всего не устраивает пациентов отсутствие свободных мест ожидания (20%). При условии, что масса участников опроса указывают на наличие длинных очередей на прием к врачам, претензия выглядит вполне обосновано. 18% участников голосования отмечаютотсутствие ремонта в поликлиниках. Равное недовольство среди пациентов (по 16% голосов) вызывают состояние туалетов и старая мебель. 15% опрошенных жалуются на тесноту в помещениях медучреждений, особенно в местах ожидания приема. Еще 6% отмечают неудовлетворительное состояние гардероба (или вовсе его отсутствие).Это лишь промежуточные результаты голосования. Опрос на портале «ВМЕСТЕ» продолжается. Принять в нем участие может любойжитель Самарского региона. Для этого достаточно лишь зайти на сайт (либо скачать мобильное приложение), пройти простую регистрацию и перейти в раздел голосования: https://vmeste-region.ru/polyclinic-votes/Проголосовать пользователь может только за одну поликлинику. Чтобы найти ее в перечне, достаточно указать ее название или адрес своего проживания.Присоединяйтесь! Повлиять на качество медицинского обслуживания можно ВМЕСТЕ!***«Вместе» – это электронно-коммуникационная платформа для взаимодействия граждан с органами власти Самарской области. Это проект для каждого жителя региона, простой и удобный механизм участия в жизни своего дома, города, всего региона. Используя доступныеустройства – персональный компьютер или мобильный телефон – пользователи портала «Вместе» могут влиять на принятие важных длядальнейшего развития решений, оценивать предлагаемые органами власти инициативы, узнавать о проведении региональных и городских мероприятий, накапливать за активность баллы и обменивать их на полезные поощрения.Для этого необходимо зайти на сайт https://vmeste-region.ru/ или скачать мобильное приложение «ВМЕСТЕ. Самарская область» и пройти простую регистрацию (для новых пользователей). С активными темами голосования можно ознакомиться по ссылке https://vmeste-region.ru/votes/ С ассортиментом Магазина поощрений можно ознакомиться по ссылке https://vmeste-region.ru/shop/ , передает пресс-служба портала «ВМЕСТЕ».