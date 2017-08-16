Жители Самарской области могут принять участие в творческом конкурсе, организованном Росгвардией
16 августа 2017 15:07
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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации приглашает всех желающих принять участие в творческом конкурсе поэзии, приуроченном ко дню памяти павших на полях сражений – «Праздник Белых Журавлей».
Для участия в конкурсе необходимо до 10 октября 2017 г. прислать стихотворное произведение, автором которого Вы являетесь, на адрес электронной почты: dvsmi@rosgvard.ru с обязательной пометкой «Белые журавли». В письме необходимо указать контактную информацию: имя, фамилия, отчество, возраст, город проживания.
22 октября 2017 г. присланные на конкурс работы будут размещены на официальном сайте Росгвардии для проведения онлайн голосования, которое продлится в течение 10 дней. По итогам голосования, 3 произведения, набравшие наибольшую популярность, будут опубликованы в одном из центральных печатных средств массовой информации.
Основным условием, предъявляемым к творческим работам, является соответствие содержания стихотворного произведения содержанию Праздника Белых Журавлей.
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В 2009 году ЮНЕСКО включил в международный список памятных событий 22 октября – Праздник Белых Журавлей. Это праздник солидарности и поэтической песни о погибших солдатах во всем мире. Смыслом этой памятной даты стало чествование памяти ушедших воинов во времена различных войн по всему миру, которые продолжаются, к сожалению, и до нынешних дней.
Праздник Белых Журавлей предложил отмечать поэт Расул Гамзатов. Толчком для написания стихотворения стало печальное событие, произошедшее в Японии, которую посетил поэт.
В августе 1945 года в Хиросиме от взрыва атомной бомбы пострадали сотни тысяч людей. Одна маленькая девочка, которой было всего 8 лет, по имени Садако Сасаки, стала жертвой лучевой болезни. По японской традиции, если больной человек сделает тысячу журавликов-оригами, он выздоровеет. Садако изо всех сил старалась сделать тысячу бумажных журавлей, но успела только 644.
Эта история до глубины души поразила поэта, и он написал стихотворение «Белые журавли». Изначально этот день отмечали только в Дагестане, но очень скоро эстафету переняли многие города и не только нашей необъятной Родины.
Почему же именно журавль является символом этого поэтического праздника? Во многих культурах белый журавль является олицетворением духовности, мира, света и тепла. В Японии это олицетворение долголетия, в Китае – символ бессмертия, в христианстве – добропорядочности и терпения, у африканских народов - посланник богов. На Кавказе говорится, что души погибших в бою воинов превращаются в белоснежных журавлей и вздымаются ввысь. Во многих культурах журавль - посредник между мирами людей и богов. Он является светлым знаком освобождения и бессмертия, символизируя мир и процветание, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
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