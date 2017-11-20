Жители Самарской области могут получить сведения из реестра недвижимости за один день
20 ноября 2017 10:15
115
Выдача информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на протяжении долгого времени остается самой востребованной госуслугой, предоставляемой региональной Кадастровой палатой.
При этом, согласно статистике учреждения, ежегодно растет число собственников, запрашивающих сведения об объектах недвижимости в электронном виде посредством портала Росреестра (www.rosreestr.ru). Только за десять месяцев нынешнего года в адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области поступило около 600 тысяч запросов от жителей губернии о предоставлении сведений в электронном виде, это порядка 80% от общего числа подобных обращений.
Росреестр регулярно расширяет количество сервисов, доступных пользователям портала. Очередной толчок развитию электронных услуг ведомства дал сервис «Личный кабинет правообладателя», запуск которого состоялся в начале 2017 года. Многие собственники – как рядовые жители региона, так и профессиональные участники рынка недвижимости – уже оценили его удобство. Личный кабинет упрощает процесс подачи и отслеживания заявок, а также хранит неограниченное количество времени все запросы и выписки, полученные пользователем.
Популярность электронных обращений более чем оправдана – они значительно дешевле и отрабатываются оперативнее бумажных аналогов. Так, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в электронном виде для физического лица будет стоить 300 руб., а для юридического – 600 руб., в то время как бумажная версия – 750 руб. и 2200 руб. соответственно. Кроме того, обращаясь за информацией через сайт Росреестра, заявитель не тратит время на посещение многофункционального центра.
Для граждан, которые по тем или иным причинам не являются активными Интернет-пользователями, сохраняются привычные способы подачи запросов - личное обращение ближайший офис многофункционального центра или же можно отправить заявление по почте.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 ноября 2017 11:22
Руководство СВВВАУЛ дало наставление женам курсантов. Социум
0
20 ноября 2017 11:10
Мероприятие пройдет во Дворце детского и юношеского творчества. Социум
27
20 ноября 2017 10:55
Запланирована встреча с врио Губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Социум
58
Здравоохранение
17 ноября 2017 17:32
Всего в этом году защитились от гриппа более миллиона жителей губернии – 1 323 000 человек, из них 10 000 беременных женщин и 355 124 детей, что составило 44 % от... Здравоохранение
229
17 ноября 2017 14:56
Это хроническое заболевание, при котором пациент испытывает внезапную и интенсивную боль в зоне тройничного нерва (чаще всего с одной стороны лица). Здравоохранение
255
16 ноября 2017 13:04
Приглашают всех желающих, детей и взрослых. Здравоохранение
254
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
164
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
406
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
293
Туризм
15 ноября 2017 09:30
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
447
10 ноября 2017 11:45
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
212
8 ноября 2017 09:23
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
219
Образование
17 ноября 2017 10:14Работа в Германии для студентов
Германия как раз та страна, которая может покорить своей архитектурой, природой, отношением людей к труду, семье и жизни в целом Образование
62
15 ноября 2017 22:40
Самарскую область представят 7 конкурсантов. Образование
265
15 ноября 2017 10:49
С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу. Образование
257
Культура
17 ноября 2017 13:14
Гости услышат самарского пианиста Вячеслава Шевердина. Культура
375
16 ноября 2017 12:29
Они проходят в Самарской областной библиотеке. Культура
270
16 ноября 2017 11:03
Вход на мероприятие свободный. Культура
222
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
83
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
168
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
264
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4530
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1621
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8510
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2362
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9475
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2759
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1352
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1703
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1596
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1334
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2960
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2783
Мероприятия
В Самаре презентовали третий том Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»