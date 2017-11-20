Жители Самарской области могут получить сведения из реестра недвижимости за один день

115

Выдача информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на протяжении долгого времени остается самой востребованной госуслугой, предоставляемой региональной Кадастровой палатой.При этом, согласно статистике учреждения, ежегодно растет число собственников, запрашивающих сведения об объектах недвижимости в электронном виде посредством портала Росреестра (www.rosreestr.ru). Только за десять месяцев нынешнего года в адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области поступило около 600 тысяч запросов от жителей губернии о предоставлении сведений в электронном виде, это порядка 80% от общего числа подобных обращений.Росреестр регулярно расширяет количество сервисов, доступных пользователям портала. Очередной толчок развитию электронных услуг ведомства дал сервис «Личный кабинет правообладателя», запуск которого состоялся в начале 2017 года. Многие собственники – как рядовые жители региона, так и профессиональные участники рынка недвижимости – уже оценили его удобство. Личный кабинет упрощает процесс подачи и отслеживания заявок, а также хранит неограниченное количество времени все запросы и выписки, полученные пользователем.Популярность электронных обращений более чем оправдана – они значительно дешевле и отрабатываются оперативнее бумажных аналогов. Так, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в электронном виде для физического лица будет стоить 300 руб., а для юридического – 600 руб., в то время как бумажная версия – 750 руб. и 2200 руб. соответственно. Кроме того, обращаясь за информацией через сайт Росреестра, заявитель не тратит время на посещение многофункционального центра.Для граждан, которые по тем или иным причинам не являются активными Интернет-пользователями, сохраняются привычные способы подачи запросов - личное обращение ближайший офис многофункционального центра или же можно отправить заявление по почте.