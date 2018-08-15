Жители Самарской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение

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В четырёх крупных городах области — Самаре, Жигулевске (с зоной охвата Тольятти), Сызрани, Чапаевске — осуществляется вещание второго мультиплекса РТРС-2 (телеканалы «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ»).Цифровое эфирное телевидение — это новый этап развития телевидения во всем мире. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.В Самарской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Самара». Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей.Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную — в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала — разовая процедура, передает пресс-служба облправительства.