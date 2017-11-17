Жители Самарской области более 560 раз пожаловались на «коллекторов»

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В Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области продолжают поступать жалобы в отношении юридических лиц, осуществляющих взысканием просроченной задолженности. Всего за 10 месяцев текущего года их поступило 568.Общее количество поступивших обращений граждан в УФССП России по Самарской области составило — 568, из них в отношении организаций, включенных в государственный реестр – 37, в отношении микрофинансовых организаций – 465, в отношении кредитных организаций – 93, в отношении организаций, не включенных в государственный реестр — 531.Основными нарушениями, которые допускают «коллекторы» стали превышение максимально допустимого количества контактов кредиторами и лицами, действующими от их имени; контакты с третьими лицами и лицами, не имеющими задолженности; осуществление контактов с третьими лицами без их согласия или согласия должника; оказание психологического давления, угрозы; рассылка сообщений ненадлежащего содержания; введение должника в заблуждение; раскрытие персональных данных должника и сведений о его задолженности; взаимодействие с должником после его отказа.Напомним, деятельность «коллекторских» организаций с января 2017 года начала контролировать Федеральная служба судебных приставов. В Управлении регионального ведомства создан отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. В обязанности отдела входит принятие решения о включении юридических лиц в реестр. Оно может быть принято в течение 20 дней с момента подачи документов. На сегодняшний день в реестр включены 4 юрлица, действующих на территории Самарской области, также в регионе работает 10 филиалов юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей.Судебные приставы 63 региона осуществляют контроль за деятельностью «коллекторов» и составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении тех, кто выходит за рамки Федерального закона №230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Закон содержит правила взаимодействия «коллекторов» с гражданами – должниками при осуществлении их основной деятельности.В случае нарушения «коллекторами» установленных требований, у граждан есть право обратиться в УФССП России по Самарской области с жалобой. Недобросовестные юридические лица будут привлекаться к административной ответственности, сообщает сайт ведомства.