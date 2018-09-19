Жители СО могут подписать онлайн Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам в рамках фестиваля #ВместеЯрче-2018

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Данный фестиваль проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ».Цели фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения, рост солидарности в обществе, профессиональная ориентация обучающихся. При этом особый акцент делается на молодежь, подрастающее поколение.В текущем году в сентябре-октябре мероприятия фестиваля пройдут по всей стране.Также на сайте фестиваля (https://вместеярче.рф/deklaratsiya/) проводится акция по онлайн подписанию Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России. Каждый житель страны может присоединиться к этому процессу и пригласить принять участие в акции своих знакомых, друзей через социальные сети. При подписании участникам акции необходимо указать ФИО, электронную почту и регион проживания.Распределение голосов по регионам отображается в режиме реального времени на сайте фестиваля.Итоги акции будут подведены на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Он состоится с 3 по 6 октября 2018 года в Москве.Стоит отметить, что по итогам 2017 года Самарская область находится на пятом месте в федеральном рейтинге поддержки Документов фестиваля, что положительно сказывается на статусе Самарского региона в работе по привлечению внимания максимального количества жителей, в том числе молодежи, к вопросам бережного отношения к энергоресурсам, передает прес-служба горадминистрации.