Жители Шигонского района готовятся к приему цифрового эфирного телевидения

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В семинаре приняли участие представители администрации района, главы 12 сельских поселений, работники социальных служб и представители общественности района.Специалисты самарского филиала РТРС ответили на интересующие жителей Шигонского района вопросы: какое оборудование нужно для приема «цифры», где его приобрести, сколько оностоит, как его правильно настроить на прием цифрового телевидения, откуда можно принять цифровой сигнал ТВ, почему и в какие сроки будет отключено аналоговое телевидение, когда в малых населенных пунктах области заработает вторая десятка цифровых телепрограмм.«Переходу на цифровое телевещание предшествовала огромная комплексная работа по строительству и созданию сетей цифрового вещания в Российской Федерации, в том числе натерритории Самарской области. Цифровое эфирное телевидение, которое пришло в наш регион в 2014 году с запуском цифровой телесети первого мультиплекса, отличается от привычного всеманалогового телевидения высоким качеством изображения и звука», - сообщила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова.Принять «цифру» очень легко. Для этого достаточно иметь современный телевизор цифрового формата DVB-T2 или к телевизору более раннего года выпуска приобрести специальную цифровую приставку того же формата DVB-T2; подключить телевизор или приставку к приемной дециметровой антенне посредством телевизионного кабеля и направить антенну на ближайшую передающую цифровой сигнал радиотелевизионную станцию.Перечисленное оборудование для просмотра цифрового телевидения можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой. Стоимость приставки - от 1000 рублей, стоимость дециметровой антенны - от 300 рублей, к примеру, можно приобрести антенну «Дельта-111». Рекомендуемый высокочастотный телевизионный кабель SAT-703 стоит 43-47 рублей за погонный метр. Соединив посредством кабеля антенну с телевизором или приставкой, необходимо осуществить автопоиск или ручной поиск цифровых каналов. Телевизор сам их найдет. Таким образом, один раз купив приставку и антенну, можно бесплатно смотреть 20 цифровых телеканалов.«Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, у кого-то они все же есть. Хочу порекомендовать жителям региона не откладывать покупку цифровой приставки или нового телевизора до отключения аналогового телевещания», - отметила Ирина Костылова.Отдельно она обратилась к присутствующим работникам социальных служб Шигонского района с просьбой внимательно отнестись к информационному обеспечению граждан, выяснить,какое телевидение они смотрят, если аналоговое, то помочь им приобрести и подключить приставку, чтобы люди, находящиеся под опекой социальных служб, не остались без телевидения в начале 2019 года, когда начнется постепенное отключение аналогового телевещания в стране. Жители Шигонского района могут смотреть 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения, трансляция которых осуществляется из Сызрани.Если приобретение оборудования или его настройка на прием цифрового телевидения вызывает вопросы, их всегда можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной горячей линии РТРС 8-800-220-20-02.В завершение семинара состоялось вручение подарков от РТРС: 2 цифровые приставки были переданы гражданам Шигонского района - многодетным семьям Тихоновых и Ленц. Следующий семинар по цифровому эфирному телевидению состоится в Камышлинском районе 26 ноября, передает пресс-служба облправительства.