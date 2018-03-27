Жители Рубежного проводят сбор подписей против строительства крематория в Самаре

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Авторы петиции заявляют, что из-за расширения кладбища качество жизни местного населения с каждым годом ухудшается. А строительство крематория «затрагивает морально-этические и религиозные чувства проживающих рядом граждан различных конфессий».Ухудшится экологическая обстановка в поселке и возможное снижение стоимости соседних с крематорием объектов недвижимости.Кроме того, рядом находится лес и детский оздоровительно-образовательный центр.Датой создания электронной петиции указано 25 марта. На 12:00 27 марта собрано более 880 подписей.