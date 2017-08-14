Жители России стали тщательнее вести семейный бюджет

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Согласно опросу, 42% семей ведут учет расходов и доходов. В 2016 году эта цифра составляла 25%. При этом в НАФИ отметили, что женщины более склонны вести семейный бюджет, чем мужчины (47% против 36%).В целом же опрос показал, что с 2016 года уровень финансовой грамотности россиян снизился примерно в два раза. Если в прошлом году около 24% семей давали хорошую оценку своей финансовой грамотности, то в этом году — лишь 12%. Выросло и число тех, кто считает свои знания и навыки в области финансовой грамотности неудовлетворительными — с 25 до 38%. По данным опроса, выше всего свою финграмотность оценивают опрошенные россияне в возрасте 24–25 лет (18%), а также те, у кого есть высшее образование (20%). Негативную оценку себе обычно дают россияне старше 55 лет.Эксперты НАФИ отметили, что к «более рациональному финансовому поведению» и «тщательному поиску оптимальных стратегий и способов накопления и расходования средств» привело сокращение реальных доходов. Это также потребовало от россиян «большего, нежели ранее, погружения в тему финансов».