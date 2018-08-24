Жители Октябрьского района обратились с просьбой к Дмитрию Азарову построить велосипедно-беговую дорожку вдоль берега Волги
24 августа 2018 17:23
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Жители Октябрьского района просят вместо дорогостоящей набережной построить велосипедно-беговую дорожку вдоль берега Волги от Ладьи до Загородного парка.
Копия письма:
ВРИО Губернатора Самарской обл. Азарову Дмитрию Игоревичу от жителей Октябрьского р-на г.Самара Уважаемый, Дмитрий Игоревич! Мы, жители Октябрьского района г. о. Самара проживающие в районе улицы Лейтенанта Шмидта, благодарим Вас за эффективную работу на благо г.о. Самара и Самарской области и искренне надеемся на вашу победу в предстоящих выборах на пост губернатора земли Самарской. Мы решили откликнуться на ваши многочисленные призывы к инициативным гражданам: «брать в руки благоустройство своих дворов и других территорий общего пользования. И смело предлагать и реализовывать новые идеи по развитию своих районов и города в целом». В связи с чем, предлагаем включить в план развития и благоустройства Октябрьского района г.о. Самара строительство «велосипедно-беговой дорожки» от набережной «Ладьи» до пляжа «Загородного парка». Примером может послужить опыт, привезенный из Италии. В Районе местечка «Амбруццио» такая дорожка соединяет несколько прибрежных городков таких как Ортона, Франковилла, Пескара и др. Дорожка у линии воды, протяженностью несколько десятков километров, стала настоящей достопримечательностью региона и безопасной транспортной артерией для велосипедистов и бегунов разного уровня подготовки. Доступная стоимость такого формата набережной позволит эффективно использовать бюджетные деньги и значительно благоустроить наш район. Кроме того, в нашем микрорайоне нет ни одной спортивной площадки, и места для строительства спортивных сооружений -тоже нет. Мальчишки вынуждены гонять мячик на детских площадках, предназначенных для деток дошкольного возраста. В результате неизбежно возникают конфликты с мамочками, защищающими своих малышей от случайного удара мячом. Пара огороженных площадок (таких как на старой набережной у Речного вокзала), станет отличным дополнением к велосипедной дорожке и решит проблему нехватки спортивных сооружений. Пропаганда здорового образа жизни получит физическую реализацию в нашем районе. Кроме того, дорожка обеспечит пешеходный доступ жителям на городские пляжи у «Ладьи» и «Загородного парка». Развитие инфрастуктуры в районе бывшего завода «ЗИМ» повысит привлекательность территории для инвесторов - застройщиков и положительно повлияет на развитие города Самара. Мы много слышали о планах строительства новой набережной, но все разговоры упираются в высокую стоимость проектов и нехватку денежных средств, для их реализации. Выражаем надежду, что Вы Дмитрий Игоревич, поддержите нашу инициативу. У нас есть ряд конструктивных предложений для снижения затрат при реализации этого проекта. Фото дорожки и подписи местных жителей в приложениях №1 отправляем через канцелярию. С уважением и благодарностью за вашу работу, жители Октябрьского района.
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