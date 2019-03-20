Жители Куйбышевского района пожаловались Елене Лапушкиной на работу УК

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На приеме житель Куйбышевского района Михаил Пивоваров поделился с Главой города общей для всего многоквартирного дома проблемой: из-за того, что управляющая компания «ПЖРТ Куйбышевский» некачественно исполняла обязательства по очистке крыши здания от снега и наледи, кровля дала течь, в результате чего пострадало несколько квартир.«Мы регулярно оплачиваем коммунальные услуги, но при этом с нового года управляющая компания вообще перестала исполнять свои обязательства: не проводится уборка подъездов, не очищается придомовая территория, а текущий ремонт не проводился уже два года»,- добавил Михаил Пивоваров.Кроме того, представитель инициативной группы жителей дома рассказал, что по микрорайону ходили бригады промышленных альпинистов и предлагали очистить крышу за отдельную плату. Некоторые жильцы соседних подъездов и домов соглашались на услугу, опасаясь протечки кровли.«Вы ежемесячно оплачиваете обслуживающий организации работы по содержанию дома, в том числе – по расчистке кровли, поэтому ни о какой дополнительной плате речи быть не может. Александр Викторович, возьмите этот вопрос на контроль», - обратилась Елена Лапушкина к главе администрации Куйбышевского района Александру Моргуну.Во время беседы с Главой города Михаил Пивоваров также отметил, что административная комиссия, обследовавшая кровлю дома, подтвердила слова жителей. При этом, возмещать убытки, которые понесли жильцы из-за протечки крыши, управляющая компания готова только через суд.«Мы сейчас готовимся к судебным разбирательствам, но не зависимо от исхода дела, все жители дома едины в желании поменять управляющую компанию»,- сказал представитель инициативной группы.Елена Лапушкина поручила районной администрации оказать юридическую и организационную помощь в решении вопроса по восстановлению кровли, а также добавила, что жители имеют все законные основания самостоятельно управлять своим домом:«Договорные отношения заключаются напрямую между управляющей компанией и жителями. Именно вы оплачиваете их услуги, поэтому имеете полное право требовать их надлежащего исполнения. Если обслуживающая организация вас не слышит, в ваших силах ее поменять», - заключила Глава.Также на прием к Елене Лапушкиной приехали представители инициативной группы жителей микрорайона Волгарь, чтобы обсудить вопросы благоустройства близлежащих территорий. Они попросили Главу города рассмотреть возможность обустройства тротуара и дорожного ограждения вдоль нечетной стороны по улице Обувной, а также обустроить пешеходный переход около остановки общественного транспорта «Очистные сооружения» и обновить существующие переходы у остановок «Магазин» и «Улица Обувная».«Перечень объектов, ремонтируемых в этом году, уже сформирован, поэтому мы включим этот участок Обувной в лист ожидания. Если изыщем дополнительные средства, начнем строительство тротуара уже в этом году», - сказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.В качестве временной меры Глава Самары поручила Олегу Ивахину провести отсыпку тротуара асфальтобетонным гранулятом при наступлении соответствующих погодных условий.«Оборудовать пешеходные переходы необходимо в этом году. Олег Владимирович, выезжайте на место, разрабатывайте схему по новому переходу и согласовывайте ее с коллегами из ГАИ», - обратилась Елена Лапушкина к Олегу Ивахину, передает пресс-служба горадминистрации.