Жители Куйбышевского района пожаловались Елене Лапушкиной на работу УК
20 марта 2019 16:10
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На приеме житель Куйбышевского района Михаил Пивоваров поделился с Главой города общей для всего многоквартирного дома проблемой: из-за того, что управляющая компания «ПЖРТ Куйбышевский» некачественно исполняла обязательства по очистке крыши здания от снега и наледи, кровля дала течь, в результате чего пострадало несколько квартир.
«Мы регулярно оплачиваем коммунальные услуги, но при этом с нового года управляющая компания вообще перестала исполнять свои обязательства: не проводится уборка подъездов, не очищается придомовая территория, а текущий ремонт не проводился уже два года»,- добавил Михаил Пивоваров.
Кроме того, представитель инициативной группы жителей дома рассказал, что по микрорайону ходили бригады промышленных альпинистов и предлагали очистить крышу за отдельную плату. Некоторые жильцы соседних подъездов и домов соглашались на услугу, опасаясь протечки кровли.
«Вы ежемесячно оплачиваете обслуживающий организации работы по содержанию дома, в том числе – по расчистке кровли, поэтому ни о какой дополнительной плате речи быть не может. Александр Викторович, возьмите этот вопрос на контроль», - обратилась Елена Лапушкина к главе администрации Куйбышевского района Александру Моргуну.
Во время беседы с Главой города Михаил Пивоваров также отметил, что административная комиссия, обследовавшая кровлю дома, подтвердила слова жителей. При этом, возмещать убытки, которые понесли жильцы из-за протечки крыши, управляющая компания готова только через суд.
«Мы сейчас готовимся к судебным разбирательствам, но не зависимо от исхода дела, все жители дома едины в желании поменять управляющую компанию»,- сказал представитель инициативной группы.
Елена Лапушкина поручила районной администрации оказать юридическую и организационную помощь в решении вопроса по восстановлению кровли, а также добавила, что жители имеют все законные основания самостоятельно управлять своим домом:
«Договорные отношения заключаются напрямую между управляющей компанией и жителями. Именно вы оплачиваете их услуги, поэтому имеете полное право требовать их надлежащего исполнения. Если обслуживающая организация вас не слышит, в ваших силах ее поменять», - заключила Глава.
Также на прием к Елене Лапушкиной приехали представители инициативной группы жителей микрорайона Волгарь, чтобы обсудить вопросы благоустройства близлежащих территорий. Они попросили Главу города рассмотреть возможность обустройства тротуара и дорожного ограждения вдоль нечетной стороны по улице Обувной, а также обустроить пешеходный переход около остановки общественного транспорта «Очистные сооружения» и обновить существующие переходы у остановок «Магазин» и «Улица Обувная».
«Перечень объектов, ремонтируемых в этом году, уже сформирован, поэтому мы включим этот участок Обувной в лист ожидания. Если изыщем дополнительные средства, начнем строительство тротуара уже в этом году», - сказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.
В качестве временной меры Глава Самары поручила Олегу Ивахину провести отсыпку тротуара асфальтобетонным гранулятом при наступлении соответствующих погодных условий.
«Оборудовать пешеходные переходы необходимо в этом году. Олег Владимирович, выезжайте на место, разрабатывайте схему по новому переходу и согласовывайте ее с коллегами из ГАИ», - обратилась Елена Лапушкина к Олегу Ивахину, передает пресс-служба горадминистрации.
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