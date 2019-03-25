Жителей и гостей города приглашают принять участие в пешеходной экскурсии «Самара театральная»
25 марта 2019 14:33
82
Удивительные истории о судьбах знаменитых самарских актеров, захватывающие легенды о старинных театрах и погружение в увлекательное прошлое нашего города – все это ждет вас на экскурсии. Участники экскурсии узнают о богатейшей истории Самарского академического театра драмы имени Максима Горького, побывают рядом с театром, прославившимся своими смелыми постановками и богемным киноклубом и узнают, какой собор стоял на месте нынешнего отеатра оперы и балета.
Экскурсии проходят 25,26 и 27 марта, в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00. Начало экскурсий – на площади Революции у памятника В.И. Ленина, окончание – около театра «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).
Экскурсию проводят профессиональные экскурсоводы, одни из лучших в Самарской области. Участие в экскурсии бесплатное. Количество мест ограничено!
Запись по телефону: 8-937-079-73-47. сообщает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 марта 2019 15:52
"Это позволит увеличить трудовую занятость осужденных", - сказал Корниенко. Социум
0
25 марта 2019 14:50
Торжественно открытого в 2014 году, но до сих пор не доступного для посещения. Социум
76
25 марта 2019 14:33
Во Всемирный день театра, 27 марта. Социум
78
Здравоохранение
25 марта 2019 13:27
При этом необходимо обновить 137 автомобилей. Здравоохранение
107
23 марта 2019 16:38
Пока что результаты подтверждены на мышах. Здравоохранение
420
22 марта 2019 12:50
Филиал находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей. Здравоохранение
382
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
411
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
493
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
778
Туризм
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
633
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
593
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
601
Образование
25 марта 2019 15:38
Поздравляем наших ребят. Образование
21
25 марта 2019 09:25
Причиной увеличения квот в ведомстве назвали недостаток кадров по данным направлениям. Образование
238
24 марта 2019 22:39
В финал соревнования пробились десять претендентов из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Кении, Нидерландов, США и Японии. Образование
256
Культура
25 марта 2019 13:08
Концерт трех молодых европейских музыкантов в нашей филармонии станет финальной точкой самарского этапа. Культура
88
25 марта 2019 11:11
Он отмечается 25 марта. Культура
140
25 марта 2019 11:05
В этом году организаторы получили 1051 рассказ, это в три раза больше, чем в 2018 году. Культура
118
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
382
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
618
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1061
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4022
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
455
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
741
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
708
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1162
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
878
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
875
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
960
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1923
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2167
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1296
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
948
Мероприятия