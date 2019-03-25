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Во Всемирный день театра,, жителей и гостей города приглашают принять участие в пешеходной экскурсии «Самара театральная» агентства нестандартных экскурсий «Город-курорт».Удивительные истории о судьбах знаменитых самарских актеров, захватывающие легенды о старинных театрах и погружение в увлекательное прошлое нашего города – все это ждет вас на экскурсии. Участники экскурсии узнают о богатейшей истории Самарского академического театра драмы имени Максима Горького, побывают рядом с театром, прославившимся своими смелыми постановками и богемным киноклубом и узнают, какой собор стоял на месте нынешнего отеатра оперы и балета.Экскурсию проводят профессиональные экскурсоводы, одни из лучших в Самарской области. Участие в экскурсии бесплатное. Количество мест ограничено!Запись по телефону: 8-937-079-73-47. сообщает пресс-служба горадминистрации.