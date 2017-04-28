Жителей и гостей Самары приглашают принять участие в торжественной демонстрации 1 мая

66

Впервые после 1990 года первомайская демонстрация в Самаре пройдёт в виде традиционного шествия через площадь имени В.В.Куйбышева – от улицы Ленинградской до улицы Полевой.Заявки на участие в мероприятие подали профсоюзные организации нескольких сотен предприятий Самарской области. Среди них как крупные промышленные производства, так и представители среднего и малого бизнеса. Кроме того, принять участие в шествии сможет любой желающий.Формирование колонны демонстрантов будет происходить на улице Молодогвардейская с 09.00 до 10.30 по следующей схеме:в границах улиц Красноармейской и Л.Толстого на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, организаций, расположенных в Железнодорожном, Красноглинском и Кировском районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Галактионовской/Красноармейской, Л.Толстого/Галактионовской, Чапаевской/Л.Толстого;в границах улиц Л.Толстого и Некрасовской на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей и сотрудников предприятий, организаций, расположенных в Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском и Промышленном районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Л.Толстого/Галактионоской, Чапаевской/Л.Толстого, Чапаевской/Некрасовской.в границах улиц Ленинградской и Некрасовской на улице Молодогвардейской формируется колонна жителей, сотрудников предприятий и организаций, расположенных в Самарском и Советском районах. Проход к месту построения через КПП на пересечении улиц Некрасовской/Галактионовской, Чапаевской/Некрасовской и Молодогвардейской/Ленинградской.Каждый желающий может занять место, например, в колонне своего района.В целях безопасности проход на мероприятие осуществляется только через рамки металлоискателей. С их расположением можно ознакомиться на схеме (прилагается).На праздник самарцев приглашают и в качестве зрителей. На площади им. В.В. Куйбышева уже установлены трибуны. Вход на них свободный. Начало демонстрации в 11.00. Занять свои места рекомендуются за 40 минут до начала мероприятия. Для зрителей наиболее быстрый способ попасть на трибуны через КПП, который будут расположены со стороны улиц Галактионовской/Красноармейской и улиц Галактионовской/Вилоновской.Демонстрация будет сопровождаться выступлением лучших творческих коллективов города – 1000 артистов также пройдут в колоннах. Сразу после окончания демонстрации на площади имени В.В. Куйбышева для всех участников Праздника Весны и Труда начнутся яркие показательные выступления авто и мототехники – парад ретро автомобилей, заезды велосипедистов и мотоциклистов, грандиозное флаговое представление совместно со спортсменками из Федерации черлидинга, уникальное экстремальное трюковое байк-шоу «Обморок рейсинг» совместно с велотриалом.По завершении праздника техника останется на площади и станет экспозицией выставки. Все желающие смогут посидеть за рулём уникальных автомобилей прошлых лет и сделать фотографии на память.