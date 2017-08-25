Жителей Железнодорожного района приглашают на праздник «День микрорайона «А у нас во дворе…»

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Для гостей праздника подготовлена интерактивная программа, подвижные игры с аниматорами, конкурсы, фотосессия с ростовыми куклами, выставка детских рисунков и поделок, мастер – классы по плетению косичек и изготовлению книжных закладок, а также концерт с участием вокального ансамбля клуба «Самарская мозаика» при самарском «Дворце ветеранов».Кульминацией праздника станет награждение победителей различных районных конкурсов и активных жителей микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Самары.