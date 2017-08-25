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Новости /  Общество /  Социум  

Жителей Железнодорожного района приглашают на праздник «День микрорайона «А у нас во дворе…»

25 августа 2017 19:50
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Для гостей праздника подготовлена интерактивная программа, подвижные игры с аниматорами, конкурсы, фотосессия с ростовыми куклами, выставка детских рисунков и поделок, мастер – классы по плетению косичек и изготовлению книжных закладок, а также концерт с
30 августа в 17:00 Центральная городская детская библиотека Самары приглашает жителей Железнодорожного района на праздник «День микрорайона «А у нас во дворе…», который пройдет на дворовой территории по адресу: ул. Аэродромная, дома №№ 16-16а. 

Для гостей праздника подготовлена интерактивная программа, подвижные игры с аниматорами, конкурсы, фотосессия с ростовыми куклами, выставка детских рисунков и поделок, мастер – классы по плетению косичек и изготовлению книжных закладок, а также концерт с участием вокального ансамбля клуба «Самарская мозаика» при самарском «Дворце ветеранов».

Кульминацией праздника станет награждение победителей различных районных конкурсов и активных жителей микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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