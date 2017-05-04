Жителей Самары просят не воровать с клумб цветы
4 мая 2017 12:45
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Ко Дню Победы сотрудники предприятия высадят на площади Куйбышева, около театра оперы и балета, где пройдет военный парад, сальвию площадью 28 квадратных метров. Цветник появятся и у штаба 2-й гвардейской армии, и около доски защитникам отечества в Красноглинском районе.
Всего в Самаре в этом году в скверах, бульварах, и вдоль гостевых маршрутов и городских значимых объектов высадят 28 тысяч квадратных метров различных растений, в том числе ампельных и многолетних, пишет 63.ру.
В Ленинском районе, вдоль улиц Молодогвардейская и Куйбышева установили 30 конструкций «лодочки», в которых растут ампельные петунии.
– Мы каждый год высаживаем ампельные петунии, потому что они за сезон несколько раз массово цветут. Но мы опасаемся, что завтра их уже в вазонах не будет. Если украдут цветы, то нам придется снова сажать их за счет предприятия. Нам повторно деньги никто не выделяет, – пояснила заместитель директора «Спецремзеленхозстрой» Людмила Якубовская.
Также в этом году Самару украсят 105 туй и 16 топиарных фигур.
Сотрудники «Спецремстройзеленхоза» надеются, что жители Самары в этом году не будут вандалами и оставят цветы на клумбах.
– Нам не обидно, нам больно за то, что мы выращиваем такие красивые растения, а потом их горожане приватизируют на свои дачи, балконы. Нам хочется, чтобы цветник имел эстетичный вид, выглядел законченным. А иногда в цветнике остается всего половина цветов. Приходится подсаживать, и целостность рисунка уже может быть нарушена, – сетует Надежда Малыхина.
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