Жителей Самары приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»

Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит уже 8 год подряд. За это время было подано более 10 000 заявок. В прошлом году было определено 72 финалиста, которым помогли реализовать авторские проекты. Конкурс стал социальным лифтом для волонтеров и вошел в платформу «Россия – страна возможностей».В этом году конкурс запущен в новом формате. Участие в Конкурсе могут принять все – как юридические лица, так и физические. Основными критериями оценки участников являются эффективность добровольческой деятельности, готовность к тиражированию, наличие опыта и др.В рамках конкурса сформированы 13 номинаций: «Рожденные помогать», «Вдохновленные (искусством)», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем», «Работая – помогаю», «Говорит волонтер», «Общее дело», «Организатор добровольчества», «Центр притяжения», а также специальная номинация «Регион добрых дел».Конкурс проходит в три этапа: региональный – выявляет лучшие проекты на территории субъектов РФ, заочный – куда войдут лишь 10 участников каждой номинации, и финальный этап, где по итогам оценки экспертной комиссии будут определены победители конкурса.Финальный этап Конкурса и вручение премии «Доброволец России - 2018» состоится 5 декабря 2018 года в рамках Всероссийского форума добровольцев.Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 333-33-46 - Дмитрий Дьячков, сообщает пресс-служба администрации Самары.