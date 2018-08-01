Жителей Самары приглашают принять участие в военно-историческом фестивале «Ратное Дело»

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Гости смогут попробовать себя в роли средневекового ремесленника и воина, проявить ловкость и силу в забавах и турнирах, научатся танцевать средневековые и этнографические танцы. Весь день гостей будут развлекать музыканты. А малышей ждет специальная историческая площадка от Музея Живой Истории «МуЖИ».Программа фестиваля:10.00 - Открытие фестивальной поляны. Начало работы ярмарочной площади, торговых лавок и игровых площадок;11.30 – Большая показательная битва и боевые взаимодействия отрядов;12.00 – Торжественное открытие фестиваля. Поднятие Флага. Представление и парад клубов-участников;12.20 - бои на Ристалище – сражения бойцов по схеме 5/5 человек, 3/3, «волчарня»;13.00 - Невероятный рыцарский пеший Турнир и суд прекрасных дам — на ристалище;14.30 - Конкурс косы и бороды среди зрителей и участников фестиваля;15.00 - Конная показательная программа – соревнования всадников в ловкости;16.00 Торжественное закрытие фестиваля. Награждение победителей.Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефонам 8-927-742-87-94 Маширова Елена Анатольевна, 8-905-301-12-66 Крюкова Ирина Андреевна, а также в социальных сетях vk.com/ratnoe_delo_news, @ratnoe_delo_samara, передает пресс-служба администрации Самары.