Жителей Самары приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

118

- 11:00 пл.Славы - церемония возложения цветов к Вечному Огню;- 13:30 1-я очередь Набережной р.Волги (Красноармейская/Шостаковича) - старт акции «Готов к защите Отечества»;- 13:55-14:10 выступление парашютистов ДОСААФ;- 14:10 полевая кухня;- 13:00-16:00 интерактивные площадки, выступления военно-патриотических и военно-исторических клубов; выставка военной техники;- 10:00-17:00 День открытых дверей в музее ОДО;- 21:00 артиллерийский салют.В День открытых дверей в военно-историческом музее ОДО будут проведены обзорные экскурсии с 10:00 до 17:00.Хроникально-документальные фильмы истории и боевого пути Вооруженных Сил России, передвижная выставка празднования 1-й годовщины Красной Армии в Самаре и многое другое, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.