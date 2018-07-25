Жителей Самары приглашают на утреннюю гимнастику
25 июля 2018 22:07
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Второй этап занятий для граждан пожилого возраста и всех желающих стартует со 2 августа, тренировки будут проходить на пяти открытых площадках в разных районах города:
• парк Победы – около сцены;
• парк Юрия Гагарина – возле Административного корпуса (вход в парк со стороны ул. Советской Армии);
• парк Щорса – возле центра внешкольной работы «Парус»;
• стадион «Нефтянник», ул. Стадионная 1;
• стадион «Чайка», ул. С. Лазо, 23А.
Занятия будут проходить в августе и сентябре, по вторникам и четвергам 8.30 до 9.00, под руководством опытных тренеров.
Занятия включают упражнения на все группы мышц, на выносливость, на баланс, на мышечный тонус, суставную гимнастику, а также элементы дыхательной гимнастики, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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