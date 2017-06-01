Жителей Самары приглашают к участию в легкоатлетическом фестивале «Королева спорта»

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10 июня в 9.00 на II-ой очереди набережной реки Волга (спуск ул. Полевая) состоится торжественное открытие городского легкоатлетического фестиваля «Королева спорта».Участие в фестивале смогут принять как семейные и корпоративные команды, так и индивидуальные участники на следующих дистанциях:«Самарская Миля» 1 586 метров – главный массовый старт (возраст участников от 5 лет и старше);«Семейная эстафета» (в составе команды три человека - мама, папа и ребёнок от 2 до 8 лет).Корпоративная эстафета 5х5 000 метров (количество участников в команде – 5 человек);полумарафон 21 100 метров (возраст участников 18 лет и старше);дистанция 10 000 метров (возраст участников 14 лет и старше);детский забег на 530 метров (возраст участников от 1 года до 7 лет).Электронная регистрация участников на дистанции 1 586 метров, 10 000 метров и 21 100 метров осуществляется до 6 июня 2017 года на сайте http://russiarunning.com/.Предварительные именные заявки на семейные и корпоративные команды принимаются по электронной почте samara@run-studio.com до 6 июня 2017 года. В заявке необходимо указать название команды, ФИО участников и возраст каждого участника на момент забега.Подробная информация на сайте: https://russiarunning.com.