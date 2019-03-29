Жителей Самарской области приглашают принять участие в экологической акции «Час земли»

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Данное массовое мероприятие направлено на пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам и ориентировано на формирование повседневной экологической культуры.Организатором ежегодного международного события «Час Земли» является Всемирный фонд дикой природы (WWF). Акция проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества.Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты.Предлагаем всем жителям региона присоединиться к акции «Час земли» и выключить свет, бытовые электроприборы на один час 30 марта в период с 20:30 до 21:30 в знак неравнодушия к будущему планеты, передает пресс-служба облправительства.