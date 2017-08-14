Жителей Самарской области приглашают к игре в "Точка на карте"

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В Самарской области стартовала квест-игра «Точка на карте». Это увлекательный тревел-квест для тех, кто любит путешествовать и открывать для себя новые места на карте Самарской области. В игре может принять участие любой желающий - и опытный путешественник, и тот, кто только сейчас решил посетить красивые места Самарского края.Цель квест-игры:Посещение участниками игры максимального количества природных достопримечательностей Самарской области, предложенных организаторами Квест-игры;Повысить знания жителей Самарской области о природе родного края и мотивация к туристическим активностям;Формирования интереса к Самарской области жителей других регионов, а следовательно развитие туристической индустрии регионаЧтобы принять участие в игре, нужно:- пройти регистрацию на странице квеста в Вконтакте - https://vk.com/to4kanakarte,- получить номер участника и отправиться наслаждаться красотами края.- на каждой локации необходимо будет сделать фото с жестом «виктори»,- которое затем следует выложить в соцсети с хэштегом #мояточканакартеИтоги будут подводиться в конце игры после 30 сентября. Участие в игре абсолютно бесплатное.