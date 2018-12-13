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Новости /  Общество /  Социум  

Житель села Елховка спас мужчину, попавшего в ДТП под Тольятти

13 декабря 2018 17:58
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Он заметил в овраге справа от дороги машину с включенными габаритными огнями и горящим моторным отсеком и, не теряя ни минуты, бросился на помощь.
1 ноября 2018 года в Ставропольский районе Самарской области, на 38 км автодороги Тольятти-Ташелка, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, автомобиль съехал в кювет. В ДТП пострадал мужчина. До прибытия пожарно-спасательных подразделений помощь молодому человеку оказал житель Самарской области Сергей Николаевич Краснов.

Пресс-служба Главного управления связалась с Сергеем и узнала от него подробности той аварии.

Около 11 часов вечера 1 ноября 2018 года, проезжая по дороге из Тольятти, житель с. Елховка Сергей Краснов случайно проехал поворот на перекрестке и уехал в другую сторону. Поворачивая назад и двигаясь в сторону перекрёстка, он заметил в овраге справа от дороги машину с включенными габаритными огнями и горящим моторным отсеком и, не теряя ни минуты, бросился на помощь. Если бы наш герой не ошибся с направлением, он мог бы не увидеть тот автомобиль: овраг далеко не пологий и машину можно было заметить только лишь двигаясь в обратном направлении. Кроме того, этот участок дороги в ночные часы практически безлюдный. Вот что вспоминает о том вечере сам Сергей:

- «Подбежав к машине, я сразу же начал тушить горящий моторный отсек порошковым огнетушителем. Сбив пламя, открыл дверцу со стороны водителя, но никого там не обнаружил. Обежав автомобиль, попытался открыть дверь со стороны пассажирского сиденья. Но она была повреждена и не поддавалась. Дернув ее несколько раз, она все же открылась, и я увидел лежащего вниз лицом человека. Он был без сознания и не реагировал на мой голос, но дыхание присутствовало. Я вытащил его из салона и положил на землю в нескольких метрах от машины. У мужчины была повреждена нога и лицо. Посветив фонариком внутри машины и вокруг нее я убедился, что людей больше нет. Через некоторое время на практически безлюдной дороге остановилась еще одна машина. Я попросил вышедшего из нее мужчину -водителя срочно звонить в «скорую».

Тем временем моторный отсек автомобиля снова загорелся. Снятие аккумулятора с помощью гаечного ключа не помогло Сергею остановить разгорающееся пламя. Тогда было принято решение отнести пострадавшего на дорогу, подальше от огня, что и было сделано с помощью второго водителя.

К месту происшествия уже мчались пожарно-спасательные подразделения и реанимационный автомобиль. Прибыв на место, пожарные оперативно потушили покореженную машину, а медики провели реанимационные действия и увезли пострадавшего в больницу, поблагодарив спасителя за неравнодушие и вовремя оказанную помощь.

Как считает сам Сергей Краснов не обошлось в этой истории и без мистики. Ведь если бы он не проехал свой поворот, то не заметил бы человека, попавшего в беду. Так и не узнав имя спасенного, он почему - то был уверен, что зовут его Алексеем. И, совсем скоро эта уверенность подтвердилась. Проезжая по этой же дороге спустя 3 дня после аварии, Сергей решил выйти из машины всего на несколько минут и посмотреть на место происшествия. И тут на дороге остановился еще один автомобиль, из которого вышли люди и тоже направились к месту аварии. Как оказалось, это были родственники пострадавшего мужчины, его мама и брат, которые и сообщили Сергею о том, что их родственник жив и зовут его Алексеем. Как оказалось, Алексею 33 года и у него двое маленьких детей, и если бы не его спаситель, совершенно случайно и вовремя появившийся на месте аварии Сергей Краснов, то молодого человека, скорее всего, не было бы в живых. Сам Сергей не считает свой поступок героическим, говорит, что просто не смог бы поступить иначе.

- «Я не смог бы спокойно дальше жить, зная, что оставил человека погибать. Ведь он сгорел бы заживо. Мне не было страшно. На страх просто не было времени. Каждая минута была на счету. Действовал так, как считал нужным в той ситуации. Был готов спасти любой ценой. Страх появился позже. Страх того, что мог бы не успеть…»

Сергей Краснов живет в Елховке, работает индивидуальным предпринимателем и является многодетным отцом. У него пятеро детей, младшему из которых восемь месяцев, передает пресс-служба МЧС Самара.
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Комментарии



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