Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 миллионов рублей

217

Приз был разыгран в 8019-м тираже «Гослото «5 из 36». Житель города купил свой билет за 480 руб., в нем было заполнено шесть полей. «Числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3), но наш победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа», — говорится в сообщении.В начале ноября 2017 года стало известно, что житель Воронежской области выиграл джекпот «Русского лото» в размере 506 млн руб. В билете победителя оказались зачеркнуты все 15 номеров. Выигрыш стал самым крупным за всю историю России.Через несколько дней «Почта России» сообщила, что за джекопотом никто не пришел, и занялась поиском победителя. Он нашелся в Воронежской области, победителем оказалась 63-летняя Наталья Власова. Женщина и ее дочь отмечали, что часть денег отдадут на благотворительность.