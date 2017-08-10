Житель Тольятти за долги лишился автомобиля Mercedes-Benz
10 августа 2017 09:35
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Судебными приставами Автозаводского района №2 г.Тольятти было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Р. о взыскании в пользу кредитной организации денежных средств в размере 135 тысяч рублей. Не смотря на то, что мужчина был уведомлен о наличии в региональной Службе судебных приставов исполнительного производства, он не стал оплачивать свою задолженность и в отдел судебных приставов не являлся.
Должностными лицами УФССП России по Самарской области были направлены запросы в различные регистрирующие органы с целью выявления имущественного положения должника. Было установлено, что у мужчины есть транспортное средство, которое он скрывал.
В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом было установлено местонахождение автомобиля и составлен акт описи и ареста «Mercedes-Benz S 500» 2006 г.в. должника.
Судебным приставом-исполнителем гражданин Р. был уведомлен о наложении ареста на его автомобиль и приглашен на прием в отдел для получения копии акта описи и ареста имущества. В течение часа должник уже был в кабинете судебного пристава-исполнителя, где получил копию документа и реквизиты для оплаты задолженности. Через полчаса после своего визита гражданин Р. вернулся с квитанцией о полном погашении задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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