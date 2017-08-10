Я нашел ошибку
Главные новости: 
Житель Тольятти за долги лишился автомобиля Mercedes-Benz
Житель Тольятти за долги лишился автомобиля Mercedes-Benz
На ул. Г. Димитрова в Самаре горел утеплитель в вентиляции
На ул. Г. Димитрова в Самаре горел утеплитель в вентиляции
В Самаре серийный грабитель нападал на женщин и срывал украшения
В Самаре серийный грабитель нападал на женщин и срывал украшения
Алиментщик из Тольятти отправился облагораживать родной город
Алиментщик из Тольятти отправился облагораживать родной город
Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей маникюрных салонов
Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей маникюрных салонов
Дело о мошенничестве с госсубсидией компании «Седьмая студия» было возбуждено еще в 2015 году, однако о нем стало известно только после обысков, которые прошли в мае этого года в «Гоголь-центре», дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам.
Фигурантка «дела «Седьмой студии» дала показания против Серебренникова
Следующий поединок подопечные Андрея Тихонова проведут 13 августа. На
"Крылья Советов" одержали победу над ярославским "Шинником" – 3:2
В соревнованиях приняли участие 16 команд субъектов РФ.
Самарская команда стала серебряным призером Спартакиады учащихся России по настольному теннису
сегодня  Четверг, 10 августа, 09:54
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/08:
USD 59.96
-0.03
EUR 70.42
-0.42
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Житель Тольятти за долги лишился автомобиля Mercedes-Benz

10 августа 2017 09:35
24
Житель Тольятти за долги лишился автомобиля Mercedes-Benz
После этого он за полчаса погасил задолженность свыше 130 тысяч рублей.

Судебными приставами Автозаводского района №2 г.Тольятти было  возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Р. о взыскании в пользу кредитной организации денежных средств в размере 135 тысяч рублей. Не смотря на то, что мужчина был уведомлен о наличии в региональной Службе судебных приставов исполнительного производства, он не стал оплачивать свою задолженность и в отдел судебных приставов не являлся.

Должностными лицами УФССП России по Самарской области были направлены запросы в различные регистрирующие органы с целью выявления имущественного положения должника. Было установлено, что у мужчины есть транспортное средство, которое он скрывал.
В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом было установлено местонахождение автомобиля и составлен акт описи и ареста «Mercedes-Benz S 500» 2006 г.в. должника.

Судебным приставом-исполнителем гражданин Р. был уведомлен о наложении ареста на его автомобиль и приглашен на прием в отдел для получения копии акта описи и ареста имущества. В течение часа должник уже был в кабинете судебного пристава-исполнителя, где получил копию документа и реквизиты для оплаты задолженности. Через полчаса после своего визита гражданин Р.  вернулся с квитанцией о полном погашении задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
10 августа 2017  09:35
Житель Тольятти за долги лишился автомобиля Mercedes-Benz
Житель Тольятти за долги лишился автомобиля Mercedes-Benz
После этого он за полчаса погасил задолженность свыше 130 тысяч рублей.   Социум
15
10 августа 2017  09:11
Алиментщик из Тольятти отправился облагораживать родной город
Алиментщик из Тольятти отправился облагораживать родной город
Ранее он уклонился от решения суда и был арестован. Социум
90
9 августа 2017  19:39
Основной претендент на ее реализацию — Mail.Ru Group.
В Кремле и ЦИКе обсуждается подготовка digital-стратегии по популяризации выборов среди пользователей соцсетей
Основной претендент на ее реализацию — Mail.Ru Group.  Социум
176
Весь список

Здравоохранение
8 августа 2017  18:31
Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области.
В губернии продолжается проведение независимой оценки качества услуг медицинских учреждений
Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области.   Здравоохранение
226
7 августа 2017  15:59
Все результаты тестирования отрицательные.
Команда областного СПИД-центра работала на Дне города в Кинеле
 Все результаты тестирования отрицательные.  Здравоохранение
228
7 августа 2017  13:49
В Самарской области клещи несколько менее активны, чем в прошлом году
В Самарской области клещи несколько менее активны, чем в прошлом году
С начала сезона от укусов пострадали на 0,3% меньше человек. Здравоохранение
209
Весь список
Новости медицины
1 августа 2017  08:20
Как действует сиалис?
  Новости медицины
141
14 июля 2017  10:28
Energy Slim - рецепт идеального тела
 Что такое  energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты.  Новости медицины
209
2 июля 2017  23:27
Современные методы контрацепции и преимущества продукции от бренда Pharmatex
Современные методы контрацепции и преимущества продукции от бренда Pharmatex
 Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
191
Весь список
Туризм
31 июля 2017  09:46
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
 Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
231
25 июля 2017  17:42
Чем привлекает туристов Ленинградская область
Чем привлекает туристов Ленинградская область
 Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
116
25 июля 2017  13:34
Регионы определились со ставками курортного сбора
Регионы определились со ставками курортного сбора
Платить  будут туристы, останавливающиеся на отдых в учреждениях, официально предоставляющих санаторно-курортные и туристические услуги. Туризм
269
Весь список
Образование
9 августа 2017  11:08
В Самарском университете подведены первые итоги приемной кампании 2017 года
В Самарском университете подведены первые итоги приемной кампании 2017 года
Средний балл ЕГЭ у поступивших - 73,86. Образование
395
4 августа 2017  23:50
Первым стал МГУ на 215-й строчке.
Восемь российских вузов вошли в топ-1000 рейтинга Webometrics
Первым стал МГУ на 215-й строчке.   Образование
380
4 августа 2017  17:29
В Политехе подвели итоги первой волны зачисления в вуз.
Более 1000 принятых в СамГТУ на очное бюджетное обучение студентов имеют аттестат с отличием
В Политехе подвели итоги первой волны зачисления в вуз.  Образование
387
Весь список

Культура
9 августа 2017  18:03
Онлайн-кинозал представляет лучшие фильмы 2017 года
Онлайн-кинозал представляет лучшие фильмы 2017 года
 Чтобы посмотреть хороший фильм или новинку киноленты, необязательно идти в кинотеатры. Культура
49
9 августа 2017  11:55
Самарцев приглашают принять участие в XI фестивале народных традиций «Жигулевская вишня»
Самарцев приглашают принять участие в XI фестивале народных традиций «Жигулевская вишня»
На фестивальной поляне будут работать 8 площадок различной тематики. Культура
192
9 августа 2017  10:44
В Самаре покажут фильм ТАМТАМ: Музыка смутного времени
В Самаре покажут фильм ТАМТАМ: Музыка смутного времени
Показ состоится в литературном музее. Культура
159
Весь список
Мода
1 августа 2017  18:25
Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
 Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом.  Мода
95
1 августа 2017  08:23
Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
 Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
108
31 июля 2017  16:46
Вешалки для магазинов одежды
Вешалки для магазинов одежды
 Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
92
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
197
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7021
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1303
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5142
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1728
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2724
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2171
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1961
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1572
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1728
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5379
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
6324
Весь список

Мероприятия
Отборочный этап «Гонки Героев» пройдет на полигоне «Рощинский»
Программа празднования в Самаре Дня физкультурника
В ГУ МЧС России по Самарской области публично обсудят результаты правоприменительной практики органов надзорной деятельности
Весь список
Популярное
за сегодня

В Новокуйбышевске автобус, выезжая с осмотровой канавы, задавил насмерть автослесаря

391

В Самаре продолжаются концертные программы проекта #SamaraJazz

311

Фигурантка «дела «Седьмой студии» дала показания против Серебренникова

222
за неделю

В Новокуйбышевске самарец выловил огромного сома

2512

В Самаре 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы

2307

Житель Самарской области умер, заболев тропической малярией

2264
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда