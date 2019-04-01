Житель Самары сделал операцию, чтобы призваться на военную службу с братом-близнецом

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- Было небольшое новообразование на задней поверхности кожи шеи, сказали, что при трении с военной формой может возникнуть раздражение, инфекция, но служить хотелось, поэтому было принято решение его удалить, - сказал Антон Новиков.Вопрос о призыве братьев Новиковых в первый же день начала весеннего призыва в России был рассмотрен на заседании призывной комиссии Промышленного внутригородского района города Самары, где принято единогласное решение об их годности к службе.Всего в ходе весеннего призыва 2019 года к местам несения службы будут направлены 135 тыс. человек, из них 3,2 тыс. – из Самарской области, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)