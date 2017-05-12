Житель Самарской области за побои получил 60 часов обязательных работ
12 мая 2017 09:39
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За совершение правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои») гражданин Т., проживающий в Самарской области, был приговорен мировым судьей к 60 часам обязательных работ. Назначенный срок наказания мужчине надлежало провести за благоустройством родного района.
«Воспитательно»-трудовые работы проходили в одном из сел Волжского района Самарской области. По прошествии времени, необходимого для отработки 60 часов, судебному приставу-исполнителю администрацией населенного пункта была предоставлена справка о том, что должник наказание в виде обязательных работ на безвозмездной основе отбыл в полном объеме. «Воспитательные» меры дали результат - гражданин Т. вину свою осознал.
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