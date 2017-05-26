Житель Приволжского района отработает 30 часов за неуплату штрафа

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Судебные приставы составили административный протокол в отношении должника, который не оплатил штраф за пьяную езду.Гражданин Г. совершил административное правонарушение, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии. Судом ему был назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В отделе судебных приставов Приволжского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с мужчины штрафа как вида наказания по делам об административных правонарушениях.В связи с тем, что должник не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, судебные приставы УФССП России по Самарской области составили в отношении него административный протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Суд назначил нарушителю наказание в виде 30 часов обязательных работ.