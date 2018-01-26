Житель Чапаевска помог полицейским задержать грабителя

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В декабре прошлого года в вечернее время в Чапаевске злоумышленник отобрал сумку у местной жительницы 1977 года рождения. В этот момент мимо проходил Михаил, который, увидев лежащую на снегу женщину, помог ей встать, расспросил о случившемся и сообщил в ДЧ о преступлении, передав приметы злоумышленника. Сразу после этого мужчина, не дожидаясь прибытия полицейских, самостоятельно выдвинулся по направлению, в котором скрылся напавший.На улице Пролетарской Михаилу удалось настигнуть грабителя. Он удерживал его до приезда наряда ППСП. В дальнейшем в ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник - местный житель 1987 года рождения, не работающий и ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело. Похищенное им имущество было изъято и возвращено законному владельцу.Начальник ОМВД Чапаевска отметил высокую гражданскую сознательность Михаила и вручил ему благодарственную грамоту и памятные наручные часы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области